Covid-19 Україна

оновлено 13.04.2020 о 21:03

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Світовий банк виділив Україні $135 млн на медицину і протидію COVID-19

Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров'я та протидію пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Понеділок, 13 квітня 2020, 21:24

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Національної служби здоров’я.

Рішення було прийнято під час переговорів офіційних делегацій України та Світового банку.

Із загальної суми коштів передбачено:

  • $50 млн доларів – для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров’я і зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України;
  • $35 млн доларів – на заходи посилення захисту населення і протидії поширенню епідемії COVID-19;
  • $45 млн доларів – на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.

Відзначається, що кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проекту Покращення охорони здоров’я на службі у людей, який впроваджується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки World Bank Ukraine з 2015 року.

Теги: Коронавірус, Всемирный банк

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