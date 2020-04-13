Світовий банк виділив Україні $135 млн на медицину і протидію COVID-19

Про це повідомляється на сторінці в Facebook Національної служби здоров’я.
Рішення було прийнято під час переговорів офіційних делегацій України та Світового банку.
Із загальної суми коштів передбачено:
- $50 млн доларів – для поповнення державного бюджету за результатами впровадження реформи системи охорони здоров’я і зміцнення потенціалу Національної служби здоров’я України;
- $35 млн доларів – на заходи посилення захисту населення і протидії поширенню епідемії COVID-19;
- $45 млн доларів – на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.
Відзначається, що кошти будуть надаватися як додаткове фінансування проекту Покращення охорони здоров’я на службі у людей, який впроваджується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки World Bank Ukraine з 2015 року.
- Станом на 13 квітня, в Україні серед 3 102 інфікованих коронавірусом COVID-19 530 медичних працівників.