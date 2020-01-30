#Букви зібрали цікаві факти про випічку.
Батьківщина круасанів – не Франція
Батьківщиною цієї випічки є Австрія. Так, перші круасани почали випікати у XVII в. у Відні в честь перемоги над Османською імперією. Саме тому їм надали форми півмісяця: таким чином місцеві пекарі висміяли символ, зображений на прапорі ворожої держави.
У Франції круасани випікали для королеви
Дружина короля Людовика XVI Марія-Антуанетта була австрійкою і обожнювала круасани. Саме для неї і випікали “французькі” круасани. При цьому королева вимагала готувати круасани тільки для неї.
Круасан набрав популярності після Французької революції
Август Занг, австрієць, який заснував віденську пекарню у Парижі у 1839 році, як кажуть, популяризував круасан у Франції після Французької революції. Варто зазначити, що рецепт тіста розвивався протягом десятиліть, і зараз французи створили легшу і листкову версію віденського хліба.
Що робить круасани такими легкими?
Існує безліч рецептів тіста для круасанів, але традиційно їх виготовляють з використанням дріжджового листкового тіста і масла або маргарину. Тонкі шари тіста покривають шаром масла або маргарину, а потім складають один на одного. І так роблять, іноді до тих пір, поки не буде отримано більше п’ятдесяти шарів тесту. Чим більше шарів, тим крутіший круасан!
Справжні круасани – без начинки
Класичні круасани ті, які без начинки. Проте зараз в булочних пропонується величезне різноманіття цієї випічки з наповнювачами на будь-який смак: з солодкими джемами, вершковими кремами, з беконом і салатами.
Кронат – гібрид круассана і пончика
Домінік Ансель, кондитер французького походження, що проживає у Нью-Йорку, у 2013 році створив гібрид круасана і пончика (croissant + donut).
До складу тесту входять борошно, яйце, близько 130 грамів вершкового масла, вода, сіль, цукор, дріжджі і столова ложка жирних вершків. Пізніше в тісто треба буде звернути ще один шматок вершкового масла вагою близько 250 грамів. Крім того, знадобляться масло з виноградних кісточок, глазур і декоративна посипка.
Найбільший круасан у світі
У 2013 році кондитери із Кременчука приготували найбільший круасан у світі і потрапили до Книги рекордів Гіннеса.
Круасан більше ніж у 160 разів перевищував розміри стандартного аналога і мав довжину 70 см, а завширшки був 35 см, важив 5 кг 500 г.
- У 2019 президент Франції Еммануель Макрон пропонує внести багет в список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Багет, найвідоміший хліб країни – має бурштинову корочку, посипану білою мукою. Щоб стати майстром у випічці багетів, та й будь-якого хліба, потрібно докласти чимало зусиль.