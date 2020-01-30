#Букви зібрали цікаві факти про випічку.

Батьківщина круасанів – не Франція

Батьківщиною цієї випічки є Австрія. Так, перші круасани почали випікати у XVII в. у Відні в честь перемоги над Османською імперією. Саме тому їм надали форми півмісяця: таким чином місцеві пекарі висміяли символ, зображений на прапорі ворожої держави.

У Франції круасани випікали для королеви

Дружина короля Людовика XVI Марія-Антуанетта була австрійкою і обожнювала круасани. Саме для неї і випікали “французькі” круасани. При цьому королева вимагала готувати круасани тільки для неї.

Круасан набрав популярності після Французької революції

Август Занг, австрієць, який заснував віденську пекарню у Парижі у 1839 році, як кажуть, популяризував круасан у Франції після Французької революції. Варто зазначити, що рецепт тіста розвивався протягом десятиліть, і зараз французи створили легшу і листкову версію віденського хліба.

Що робить круасани такими легкими?

Існує безліч рецептів тіста для круасанів, але традиційно їх виготовляють з використанням дріжджового листкового тіста і масла або маргарину. Тонкі шари тіста покривають шаром масла або маргарину, а потім складають один на одного. І так роблять, іноді до тих пір, поки не буде отримано більше п’ятдесяти шарів тесту. Чим більше шарів, тим крутіший круасан!

Справжні круасани – без начинки

Класичні круасани ті, які без начинки. Проте зараз в булочних пропонується величезне різноманіття цієї випічки з наповнювачами на будь-який смак: з солодкими джемами, вершковими кремами, з беконом і салатами.

Кронат – гібрид круассана і пончика

Домінік Ансель, кондитер французького походження, що проживає у Нью-Йорку, у 2013 році створив гібрид круасана і пончика (croissant + donut).

До складу тесту входять борошно, яйце, близько 130 грамів вершкового масла, вода, сіль, цукор, дріжджі і столова ложка жирних вершків. Пізніше в тісто треба буде звернути ще один шматок вершкового масла вагою близько 250 грамів. Крім того, знадобляться масло з виноградних кісточок, глазур і декоративна посипка.

Найбільший круасан у світі

У 2013 році кондитери із Кременчука приготували найбільший круасан у світі і потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

Круасан більше ніж у 160 разів перевищував розміри стандартного аналога і мав довжину 70 см, а завширшки був 35 см, важив 5 кг 500 г.