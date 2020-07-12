Про це повідомляє The Associated Press.
Як музей всесвітньої спадщини, “Собор Святої Софії був місцем відкритості, зустрічей і натхнення для людей всіх народів”, – йдеться в листі тимчасового генерального секретаря Іоана Саука.
Саука сказав, що статус музею був “потужним виразом” прихильності Туреччини інтеграції і секуляризму. Він закликав Ердогана переглянути рішення “в інтересах сприяння взаєморозумінню, повазі, діалогу і співпраці та уникнення культивування старої ворожнечі і розбіжностей”.
ВРЦ заявляє, що в його склад входять 350 протестантських, православних і англіканських церков, в яких близько 500 мільйонів віруючих.
Ердоган, мусульманин, часто використовував тему Святої Софії, щоб заручитися підтримкою своєї ісламської партії. Це рішення викликало тривогу серед православних християн і різку критику Греції.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також заявив, що Франція “шкодує про рішення Туреччини щодо собору Святої Софії”.
“Необхідно зберегти цілісність цієї релігійної, архітектурної та історичної перлини, символу релігійної свободи, терпимості і різноманітності, внесеного в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Собор Святої Софії повинен продовжувати представляти різноманітність релігійної спадщини, діалогу і терпимості”, – сказав він.
- Нагадаємо, 10 липня Турецький суд скасував рішення уряду від 1934 року, згідно з яким собор Святої Софії був перетворений з мечеті в музей.
- Європейський союз і Греція засудили рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії з музею на мечеть.