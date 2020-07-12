Голова Всесвітньої ради церков направив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану лист, в якому висловив "жаль і збентеження" через рішення Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

Про це повідомляє The Associated Press.

Як музей всесвітньої спадщини, “Собор Святої Софії був місцем відкритості, зустрічей і натхнення для людей всіх народів”, – йдеться в листі тимчасового генерального секретаря Іоана Саука.

Саука сказав, що статус музею був “потужним виразом” прихильності Туреччини інтеграції і секуляризму. Він закликав Ердогана переглянути рішення “в інтересах сприяння взаєморозумінню, повазі, діалогу і співпраці та уникнення культивування старої ворожнечі і розбіжностей”.

ВРЦ заявляє, що в його склад входять 350 протестантських, православних і англіканських церков, в яких близько 500 мільйонів віруючих.

Ердоган, мусульманин, часто використовував тему Святої Софії, щоб заручитися підтримкою своєї ісламської партії. Це рішення викликало тривогу серед православних християн і різку критику Греції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також заявив, що Франція “шкодує про рішення Туреччини щодо собору Святої Софії”.

“Необхідно зберегти цілісність цієї релігійної, архітектурної та історичної перлини, символу релігійної свободи, терпимості і різноманітності, внесеного в список об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Собор Святої Софії повинен продовжувати представляти різноманітність релігійної спадщини, діалогу і терпимості”, – сказав він.