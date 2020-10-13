Проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

Про це у коментарі #Буквам сказав юрист Андрій Магера.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні анонсував п’ять запитань, які поставлять українцям 25 жовтня на виборчих дільницях.

За словами Андрія Магери, таке опитування не передбачено Виборчим кодексом.

“Це не передбачено Виборчим кодексом. Крім того, це не повноваження президента ставити такі запитання. Повноваження президента чітко окреслені Конституцією”, – зазначив юрист.

На його думку, якщо і мають організувати якесь опитування, то для цього повинен з’явитися відповідний документ.

Наразі невідомо, в якому форматі українцям ставитимуть запитання на виборчих дільницях.