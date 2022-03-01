Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про погіршення морального стану росіян. І йдеться не лише про російських солдатів, які зараз атакують Україну, а й про тих, хто проживає у РФ та вже відчуває на собі дію світових санкцій.

Про це Дмитро Кулеба розповів в етері телемарафону українських каналів.

За його словами, на шостий день війни російські загарбники втомились, надломились, а їх моральний стан стрімко погіршується.

Окрім цього, усередині самої Російської Федерація справжній шок, який настає на тлі різкого падіння рівня життя та світової ізоляції. За словами Кулеби, така ситуація породжує гнів росіян, проте сподіватись на них не варто. Потрібно опиратися виключно на свої сили, зазначив глава МЗС України.

Він додав, що український народ пройшов нечувані страшні випробування упродовж всієї своєї історії, проте завжди був непохитним. І ця битва, яка триває зараз, може стати вирішальною і має бути переможною.

Також Кулеба наголосив, що Україна відкрила другий фронт проти Росії — дипломатичний.

“Світ об’єднався і тисне на Росію – від найпотужніших санкцій до рішення окремих компаній припинити інвестиції в Росію та співпрацю з російським бізнесом. Це і є наш другий дипломатичний фронт, який підтримує нас, дає нам змогу продовжувати боротьбу”, – заявив Дмитро Кулеба.