Чому саме Жадан? Чому про нього? Ні, в нього не ювілей. Саме зараз скрутний час для нашої нації, і такі маяки вкотре засвідчують, що Україна відбулася, вона єдина, соборна, а решта нісенітниць, що перетворилися на наративи – то маячня, народжена в головах напевно не українців..

Постать Сергія Жадана – стовідсотковий доказ і свідчення того, що маячня не надто довго завдаватиме всім клопоту.

Сергій Жадан відомий не лише як поет, прозаїк та музикант, але і як активний громадський діяч та волонтер. Та все ж саме вірші уславили його.

Жадан без перебільшення один із найголовніших українських письменників сьогодення.

Якщо бути чесними, то ми живемо в його епоху, бо він як творча особистість талановитий в усьому. І той неймовірний надрив почуттів, яким напоєна його творчість, не залишить байдужим нікого.

“Любов варта всього –

варта болю твого,

варта твоїх розлук,

варта відрази й мук,

псячого злого виття,

шаленства та милосердь.

Варта навіть життя.

Не кажучи вже про смерть”.

(“Життя Марії”)

Його літературні надбання одержали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені понад двадцятьма мовами, зробивши автора одним із найвідоміших сучасних українських письменників. 2017-го року заснував «Благодійний фонд Сергія Жадана».

Цьогоріч вперше курує власну програму на Х Міжнародному фестивалі “Книжковий Арсенал”.

«Мені цікаво поговорити про межу між оптимізмом і песимізмом, надією та відчаєм, провадячи ці розмови на межі жанрів, стилів і напрямків. Тому наші розмови будуть поєднувати літературу й музику, інтерв’ю та перформанс, приватність та відкритість. Мені загалом здається, що все найцікавіше знаходиться на порубіжжі, на зламі формату, поза правилами й традиціями. Наші розмови — це такі закладки між сторінками книг: вони занурюють тебе в текст, який ти ніби й знаєш, але повертатись до якого не завжди готовий».

Абсолютно правдивими є слова Дарини Попіль: Його творчість можна прикладати до відкритих ран хаосу української літератури, щоб абсолютно не розчаруватися в останній і якось жити далі.

Він зі Сходу, але україномовний, тож у такий спосіб об’єднує нашу завжди поділену кимось країну. Сергій Жадан настільки добре пише, що це обеззброює тих, хто любить вкотре покритикувати та отримує від цього задоволення. А також велику роль відіграє те, що у всесвіті Жадана (поезія, проза, музика) кожен знаходить щось своє.

Кожне слово, вжите автором, не випадкове. Він перфектно знає й використовує українське слово, він це робить настільки майстерно, що кожне його слово поєднуючись з іншим кодує думки.

Слово Сергія Жадана, вразливе і влучне, що є однією з ключових ознак поетичних творів письменника.

Я буду молитись за тебе і твій маршрут

+за твій страховий поліс і скати вантажних машин

за воду в холодних ріках і листя яке вже палять

за все що ти тут забув

і що забуваєш тепер

де б ти врешті не був

за все що забудеш потім

та найголовніше – за пам’ять твою за пам’ять

(“Балади про війну і відбудову”).

Один із найвідоміших віршів Сергія – “Візьми все найважливіше”, написаний у 2014-му році – поклав на музику кабаре-гурт Dakh Daughters.

І на сьогодні творчість Сергія Жадана викликає неоднакове ставлення, але ніхто не піддасть сумніву факт, що цей автор власне є подією для українського письменства завдяки стилістиці творів, способам поширення, пропаганди літератури, у специфічній манері спілкування з публікою та громадської активності – скрізь він уже залишив помітний слід і виразний вплив.

“Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин.

Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим.

Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє.

З ними краще не говорити про те, що буде, щоби не втратити те, що є.

(“Динамо Харків”)

Ще на початку творчого шляху Жадан-поет справив враження на українського читача свіжістю і свободою висловлювання, індивідуальним чітким стилем і просто харизмою.

Самотність не в тім, що ти не отримуєш пошту, а в тім, що ти й сам нікому не пишеш… “Прощання слов’янки”

А вже з середини двотисячних Сергія Жадана безумовно можна називати культовим письменником, одним із найпопулярніших в умовному некомерційному сегменті сучасної української літератури. Згодом його визнали за кордоном – у Польщі, Білорусі, німецькомовних країнах. Натомість він надто відкритий і демократичний, що аж ніяк не міститься в стереотипі культового автора. Жадан скасував дистанційність між собою і тими, для кого він пише.

Водночас він показав яскравий приклад альтернативи серйозному і пафосному декларуванню громадської позиції. Навіть бувши серед організаторів та головних спікерів харківського Майдану, Жадан уникав гучних гасел, не втрачав почуття гумору й іронії — зрештою, рівноваги.

Коли вона повернулась, ближче вже до зими,

всі свої літні речі вимінявши на квиток,

в теплих її кишенях ховались портові дими,

а кров мала колір висушених

трояндових пелюсток.

І я гортав її книги в перці, кориці й вині,

і слухав собі неуважно, як вона залива,

і як виростають у темряві, зріючи на глибині,

чорний камінь вугілля,

зелена рослина трава.

І сонце повільно скочувалось під тиском своєї ваги,

і вона розсипала борошно, мов дзвінкий порошок,

і чекала кожного вечора коли вже підуть сніги,

але сніг, на відміну від неї,

так тоді й не пішов.

Довідково: Сергій Жадан – народився 23 серпня 1974 року в місті Старобільськ, Ворошиловградської області, український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст, фронтмен гуртів”«Жадан і Собак” та “Лінія Маннергейма”. Автор романів “Депеш Мод”, “Ворошиловград”, “Месопотамія”, “Інтернат”, поетичних збірок “Цитатник”, “Ефіопія”, “Життя Марії”, “Тамплієри”, “Антена” та ін.

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