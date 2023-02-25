В межах реалізації меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю щодо реалізації програми шкільного харчування, що був підписаний 24 лютого 2023 року, Всесвітня продовольча програма ООН зможе забезпечити 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

У відомстві зазначили, що підписаний меморандум визначає засади співробітництва між Міносвіти та Всесвітньою продовольчою програмою у сфері реалізації реформи харчування в закладах освіти, що була розпочата близько трьох років тому за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

У межах реалізації меморандуму Всесвітня продовольча програма зможе забезпечити 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області.

Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Голлінгворт повідомив, що зараз вже визначено 58 пілотних шкіл у Київській області для запуску цієї програми, проте Всесвітня продовольча програма ООН не планує на цьому зупинятися.

За його словами, незабаром вже буде 600 шкіл, у яких забезпечуватимуть учнів гарячим харчуванням. Метью Голлінгворт наголосив, що Всесвітня продовольча програма ООН буде розвивати підтримку ще більше.

Своєю чергою, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що попри складні обставини, від початку навчального року тисячі українських шкіл розпочали освітній процес в очному та змішаному форматах, а отже, повинні забезпечувати дітей здоровою і корисною їжею.

Довідково. Всесвітня продовольча програма є провідною гуманітарною програмою ООН, яка спрямована на допомогу в боротьбі з голодом.