Світовий банк прогнозує скорочення ВВП України у 2020 році на 5,5% і зростання у 2021 році на 1,5%.

Про це йдеться в аналітичному огляді економіки країн Європи та Центральної Азії “COVID-19 і людський капітал”.

У порівнянні з червневим, прогноз на 2020 рік погіршено на 2 процентних пункти, на 2021 рік — на 1,5 п.п.

У Світовому банку зазначили, що падіння буде значним, але внутрішній попит відновлюється.

“Українська економіка увійшла в коронакризу значно сильнішою та підготовленою завдяки зваженій монетарній та фіскальній політикам впродовж попередніх років. Падіння ВВП цього року очікується на рівні 5,5%. Це менше, ніж у багатьох країн регіону. Водночас за нашими оцінками, відновлення економічного росту буде помірним – 1,5% у 2021-му та 3,1% у 2022-му роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ. Критично важливим є якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на збільшення інвестицій та збереження макроекономічної стабільності”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з прогнозом, Україні доведеться відновити деякі карантинні обмеження через другу хвилю коронавірусу. Також у Світовому банку очікують, що реформи будуть повільнішими.

“Україна як і раніше розраховує залучити $2,9 млрд офіційного фінансування (від МВФ, СБ та ЄС) до кінця року. Якщо виділення цих коштів затримається, уряду доведеться або витрачати менше, або позичати більше всередині країни. У перспективі очікується, що у 2021 році темпи зростання залишаться скромними й становитимуть 1,5%, при цьому зростання прискориться приблизно до 3,7% до 2023 року”, — йдеться в огляді Світового банку.

Аналітики СБ прогнозують, що інфляція у 2020 році прискориться до 4,8% (у 2019-му — 4,1%), а у 2021—2022 роках буде на рівні 5%. Відношення держборгу до ВВП зросте до 62% у 2020 році (у 2019-му — 50,4%), знизиться до 58,9% у 2021-му і до 56,8% у 2022-му.