Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила Україні позику в розмірі 300 мільйонів доларів за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення.

Про це повідомила пресслужба банку.

Це додаткове фінансування допоможе не допустити того, щоб близько 1 мільйона українців опинилися за межею бідності через пандемію COVID-19.

Це друге додаткове фінансування в рамках цього проєкту після того, як 30 квітня 2020 року було схвалено 150 мільйонів доларів.

Прогнози Світового банку показують, що через епідемію COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4 відсотки, досягнувши приблизно 23 відсотків до кінця 2020 року.

Крім того, за оцінками банку, 60 відсотків українців, які можуть опинитися за межею бідності через спалах COVID-19, в даний час не користуються ніякими існуючими програмами соціального захисту.

“Підтримка Світового банку Україні в цей критичний час, що спрямована на захист малозабезпечених і серйозно постраждалих від спалаху COVID-19, має значний ефект боротьби з бідністю. Заходи соціального захисту, які будуть підтримані новою позикою, допоможуть Уряду України фінансувати соціальні програми, спрямовані на запобігання бідності близько 1 мільйона українців”, – зазначив регіональний директор Світового банку по Східній Європі Аруп Банерджі.