#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Ірані 14 серпня відзначають День ісламського опору, в Пакистані – День незалежності, а в Португалії – День народження португальської кориди.

Всесвітній день ящірки

У світі дикої природи існує близько 6263 видів ящірок. Багато з них знаходяться під загрозою зникнення.

Існує тільки два види отруйних ящірок. Арізонський ядозуб (Heloderma sucpectum) і ескорпіон (Heloderma horridum). Їх отрута не настільки потужна, щоб вбити людину, але здатна викликати гострий біль.

Як правило, в цей день захисники ящірок проводять різні інформаційні кампанії, щоб підвищити рівень обізнаності про особливості й стилі існування ящірок.

На сьогоднішній день ящірки розселилися по всій планеті, за винятком Антарктиди. Довжина ящірки може коливатися від 1,6 см до 3,35 метрів. Деякі види можуть важити до 166 кг. Залежно від виду вони живуть від 1 року до 30 років. Майже всі ящірки німі. Видавати хоч якісь звуки може лише ящірка Geckos.

Греки і єгиптяни асоціювали ящірок зі знанням, мудрістю і багатством.

Православні свята 14 серпня

У цей день православні християни згадують про семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителя їх мученика Єлеазара.

Також в цей день церква святкує Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Прикмети на Маковія: що не можна робити

У народі це свято називають “Маковея” або “Маковій”, і ще 30 років тому в цей день українські селянки виносили в город зібраний мак, щоб його провіяти.

Ще одна назва – Спас на воді. Оскільки свято перейняли від язичників, то звідти прийшла традиція на світанку йти до води. В епоху християнства в цей день теж святили воду в криниці.

В цей день до церкви дівчата і жінки несли букети осінніх квітів. До букету брали кипчаки (календула), чорнобривці, стогони (майорці), дикий соняшник і голівки маку.

Мак мав в українській культурі сакральне значення, як насіння, що захищало від нечистої сили.

Маком обсипали будинок, щоб його обходили відьми.

Свято Маковея ще називається в народі “Перший Спас”, або “Спас на воді”. Хворі на пропасницю купаються в річці, бо вода в цей день вважається цілющою.

Назву Спас українці вживають до свята Преображення Господнього, яке святкують 19 серпня.

Кульбаби все ще цвітуть – осінь буде теплою.

Троянди відцвіли – холоди скоро настануть.

Якщо малина в лісі велика – пора озимі сіяти.

Якою була погода на Маковея – такий буде 28 серпня.

Олені в воду заходять – в річках купатися не можна.

Вітер на вулиці – зима буде холодною і сніжною.

Що не можна робити:

Їсти продукти тваринного походження (сьогодні – початок посту).

Голосно розмовляти, сваритися і з’ясовувати відносини.

Займатися прибиранням або важкою роботою.

14 серпня: цей день в історії

1385 – великий князь литовський Ягайло уклав Кревську унію з Польщею про об’єднання земель.

1457 – в Майнці надрукований Псалтир – перша книга, на якій вказані імена видавців.

1619 – у Вірджинії прийняті перші в Північній Америці закони проти пияцтва – заборонено вирощувати виноград.

1775 – за царським велінням ліквідовано Запорізьку Січ.

1834 – в Англії введені робітні будинки для бідняків.

1848 – в Канаді скасовано положення, за яким англійська визнавалася єдиною державною мовою.

1877 – законом вперше обмежений відстріл канадських бізонів з поїздів.

1888 – американський інженер Олівер Шелленбергер патентує електричний лічильник.

1893 – поліцейський префект Парижа Луї Лепін вручає перші водійські права залишився невідомим для історії автомобілісту.

1908 – в Фолкстоні (Англія) проведено перший міжнародний конкурс краси.

1914 – у Львові створено Головну Українську Раду.

1935 – в США введена система соціального страхування (допомоги безробітним).

1936 – вперше на Олімпійських іграх представлений баскетбол.

1947 – Пакистан став незалежною державою.

1952 – французький економіст А. Сови першим використовував вираз “Третій світ” щодо країн, що розвиваються.

1994 – телескоп Хаббл сфотографував кільця Урана.

Іменинники 14 серпня

1867 – Джон Голсуорсі, англійський прозаїк, драматург, публіцист і поет, лауреат Нобелівської премії з літератури (1932).

1966 – Хеллі Беррі, американська кіноактриса і модель, володарка премії “Оскар”.

1979 – Денис Лебедєв, російський боксер-професіонал, чемпіон світу.

1983 – Міла Куніс, американська кіноактриса українського походження.