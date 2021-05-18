Про це повідомили організатори.
“Трагічні обставини в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невпевненість з приводу нових варіантів об’єднання унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами в тому запланованому масштабі”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наступні щорічні збори відбудуться в першій половині 2022 року. Остаточне місце і дата будуть визначені на основі оцінки ситуації пізніше цього літа.
ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.
- У грудні минулого року стало відомо, що Всесвітній економічний форум, один із найбільших майданчиків для зустрічей лідерів політики та бізнесу, в 2021 році перенесли з Швейцарії до Сінгапуру через ситуацію з коронавірусом COVID-19.