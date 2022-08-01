Нідерландська компанія Ekaterra, якій належать торгові марки чаю Lipton, Saito і Brooke Bond, згорне свій бізнес у РФ, оскільки "поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати його".

Про це повідомляють росЗМІ.

До кінця 2022 року виробництво товарів цих брендів зупинять, після чого припинять їх продаж та дистрибуцію. Інших брендів у Ekaterra у РФ немає.

Після завершення виробництва будівлю фабрики, швидше за все, закриють, але розглядаються й інші варіанти, додали в компанії. У компанії зазначили, що усі зобов’язання перед співробітниками буде виконано у повному обсязі.

Холодні чаї Lipton розливала у РФ PepsiCo. У березні 2022-го компанія повідомила, що зупинить інвестиції та продаж напоїв у країні.

Восени 2021 року Unilever оголосила про продаж Ekaterra, у тому числі бренду Lipton та Brooke Bond, інвестиційно-консалтингової компанії CVC Capital за €4,5 млрд. Угоду закрили в липні 2022 року.

Довідка. Ekaterra – це компанія, розташована в Роттердамі, Нідерланди, яка виробляє чай та інші трав’яні напої. Він був створений у 2021 році як окремий підрозділ у складі Unilever у межах плану відмови від більшої частини свого бізнесу з приготування чаю.