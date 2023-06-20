Фабрика буде розташована на Львівщині та в регіоні створено понад 250 робочих місць. Виробництво планують запустити у першому кварталі 2024 року.

Джерело: Філіп Морріс Україна

Philip Morris International є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму.

Філіп Морріс Україна працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів.

Підготовчі роботи щодо майбутнього виробництва почнеться в липні 2023 року.

Компанія заявила, що першочергово працевлаштування запропонують працівникам харківського підприємства Філіп Морріс.

Массімо Андоліна, президент європейського регіону Philip Morris International, заявив, що “це більше, ніж лише інвестиція в інфраструктуру та розширення можливостей нашої компанії. Це демонстрація нашої відданості Україні та її народу. Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів — впевненості в економіці України, українському народові та майбутньому України”.