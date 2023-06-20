Джерело: Філіп Морріс Україна
Philip Morris International є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму.
Філіп Морріс Україна працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 700 млн доларів.
Підготовчі роботи щодо майбутнього виробництва почнеться в липні 2023 року.
Компанія заявила, що першочергово працевлаштування запропонують працівникам харківського підприємства Філіп Морріс.
Массімо Андоліна, президент європейського регіону Philip Morris International, заявив, що “це більше, ніж лише інвестиція в інфраструктуру та розширення можливостей нашої компанії. Це демонстрація нашої відданості Україні та її народу. Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів — впевненості в економіці України, українському народові та майбутньому України”.
- Маніпулювати точками болю українців, лагідно просуваючи немислимий наратив “тютюн = турбота та підтримка”. Саме цим на 11-й місяць повномасштабного вторгнення займається тютюнова індустрія.
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