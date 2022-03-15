Відповідну заяву опублікували на сайті ВРЦіРО.
У заяві йдеться про те, що мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань в Україні зараз зіштовхнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії. Вони також потерпають від авіаційних і ракетних обстрілів житлових кварталів, продуктових складів, лікарень, пологових будинків, шкіл та інших об’єктів критичної інфраструктури українських міст.
Як наслідок, майже сотня дітей загинула, ще більше – поранених, знищені школи, лікарні та тисячі житлових будинків – і ці цифри дедалі зростають.
Сотні тисяч мирних людей опинилися в блокаді російських військ на Київщині, в Маріуполі та Волновасі Донецької області без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування.
У Маріуполі загинуло 2357 мирних мешканців, вбитих у результаті постійних обстрілів, у тому числі під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори.
У зв’язку з цими трагічними подіями ВРЦіРО закликає міжнародних партнерів закрити над Україною небо.
“Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України, або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників”, – йдеться у заяві.
Рада також звернулася до РФ та її організацій із закликом припинити війну в Україні.
- Нагадаємо, місто Маріуполь на 20-й день війни майже зруйноване, а тіла людей – мирних жителів і військових – які дотепер просто лежали на вулицях, щойно почали забирати.
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Російське вторгнення на територію України вже знищило чи зруйнувало низку церков, мечетей, синагог і релігійних освітніх закладів у різних регіонах нашої держави.