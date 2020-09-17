Всеукраїнський марш за права тварин, який відбудеться 3 жовтня, через епідемію коронавірусу вперше пройде в онлайн-форматі.

Про це повідомили у гуманістичному русі UAnimals, який є організатором заходу.

Зазначається, що всеукраїнський марш за тварин щороку об’єднує тисячі людей, які виступають за цирк без тварин, заборону хутрових ферм, притравочних станцій, дельфінаріїв, а також за порятунок тварин від жорстокого поводження. Цього року, через епідемію та карантинні обмеження подія опинилась під загрозою зриву.

“В 2020 році ми не можемо зібратися на головних площах своїх міст і усвідомлюємо повну відповідальність за здоров’я учасників та учасниць акцій. Втім жорстокість не знає карантину, а значить боротьба триває. Цього року ми проведемо подію в інноваційному форматі і доведемо, що жоден карантин не здатен поставити на паузу боротьбу за порятунок тварин”, – пояснив засновник UAnimals Александр Тодорчук.

Захід в онлайн-форматі пройде у співпраці з командою першого українського AI-застосунку ReFace, який очолив топ американського AppStore, випередивши Tik Tok, Netflix та Amazon. За його допомогою користувач може синтезувати відео за допомогою штучних нейромереж і розмістити своє селфі у будь-якому відео чи GIF за лічені секунди.

Як взяти участь?

Для участі у віртуальному марші за тварин учасникам треба зайти на сайт UAnimals та завантажити власну фотографію.

3 жовтня о 12:00 на сайті та сторінці UAnimals у Facebook стартує прямий ефір з маршу за участі охочих, що відбудеться завдяки штучному інтелекту та технології face-swap. Окрім того, у самому додатку Reface користувачі зможуть завантажити власний епізод з події.