Доки прес-служба Міністерства охорони здоров’я активно коментує другий етап медреформи України, а всі українці очікують, коли їх медкарти стануть доступні в онлайн форматі, Нацслужба здоров’я України оприлюднила не зовсім позитивну статистику: “До другого етапу медичної реформи готові лише 21% медичних закладів”.

Саме тому, міжнародна освітньо-консалтингова компанія “Бізнес-Конструктор” 20 лютого 2020 проведе в Києві масштабний “Всеукраїнський медичний саміт”.

У 2020 році “гроші підуть за пацієнтом”.

Що потрібно, щоб клієнти прийшли до вас? Надавати лише якісні послуги вже недостатньо, потрібно мати високий рівень сервісу, налагоджену організаційну структуру, унікальну торгову пропозицію для ваших клієнтів і вести диференційовану від ваших конкурентів маркетингову політику. Не знаєте, з чого почати? З рішення відвідати “Всеукраїнський медичний саміт” і перейняти досвід у кращих професіоналів країни!

“Всеукраїнський медичний саміт” — це квінтесенція реального досвіду від бізнесменів-практиків, які власним прикладом показують, як в умовах високої конкуренції та при зміні влади досягати високих результатів, масштабуватися та отримувати нових лояльних клієнтів.

Саміт фокусується на специфіці саме українського медичного бізнесу і покаже інструменти, які можна впроваджувати вже на наступний день після заходу:

Нові методи підбору та управління медичним персоналом.

Цілісне розуміння та особливості управління медичним бізнесом.

“Упаковка” медичного продукту та побудова конкурентної стратегії.

Робота з державними органами, посередниками, постачальниками.

Системи продажів з фокусом на реалії українського медичного бізнесу.

Особливість “Всеукраїнського медичного саміту” не тільки в потужному контенті від топових спікерів, а й в можливості познайомитися з останніми новинками в продуктових лінійках від преміум спонсорів заходу. Protech Solutions Ukraine LLС займається постачанням сучасного медичного обладнання та привезе на саміт топові апарати, яких ще немає у ваших конкурентів. In White — бренд концептуальної медичного одягу. Компанія виробляє стильний одяг c яскравим настроєм для медиків, який відповідає вимогам сучасної медицини.

Все це — “Всеукраїнський медичний саміт” — для існуючих власників медичних закладів та управлінців, для головних лікарів, які вже мають або хочуть власний бізнес, для стартаперів, які тільки в пошуках своєї ніші.

Виділяйтеся. Запам’ятовуйте. Шукайте способи, як можна по-новому показувати свій продукт.