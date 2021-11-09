9 листопада, в День української писемності та мови , о 10.30 розпочнеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Про це повідомило видання ДМ Суспільне.

В честь Дня української писемності та мови, 9 листопада, жителі України можуть разом написати радіодиктант національної єдності. Цьогоріч автором тексту та читцем став український письменник Юрій Андрухович.

Як взяти участь?

Трансляція диктанту почнеться 9 листопада 2021 року о 10:00 годині. Спершу учасників ознайомлять з правилами проведення диктанту, а вже потім прочитають його. Тобто, фактично, диктант розпочнеться о 10:30.

Слухати можна на різних платформах:

Текст диктанту опублікують на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Тому в учасників є доба, аби відправити свою роботу на перевірку. Зауважимо, що роботи, відправлені після того, як текст диктанту опублікують на сайті, не приймаються.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

паперовий лист відправити за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати вирушення був не пізніше 10 листопада);

онлайн-варіант відправити на електронну пошту [email protected]

Крім того, для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Перевіряти диктанти українців будуть члени спеціальної комісії.

За словами організаторів ті, хто напише текст без помилок, отримають подарунки. Результат оголосять протягом 1-2 двох місяців, в залежності від кількості робіт.