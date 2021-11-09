Про це повідомило видання ДМ Суспільне.
В честь Дня української писемності та мови, 9 листопада, жителі України можуть разом написати радіодиктант національної єдності. Цьогоріч автором тексту та читцем став український письменник Юрій Андрухович.
Як взяти участь?
Трансляція диктанту почнеться 9 листопада 2021 року о 10:00 годині. Спершу учасників ознайомлять з правилами проведення диктанту, а вже потім прочитають його. Тобто, фактично, диктант розпочнеться о 10:30.
Слухати можна на різних платформах:
- на загальнонаціональному телеканалі UA: Перший;
- у телеефірі регіональних мовників Суспільного;
- на YouTube-каналі UA: Перший;
- на Facebook-сторінках Суспільного, телеканал UA: Перший та регіональних філій Суспільного;
- на хвилях Українського радіо і Радіо Культура;
- на YouTube-каналі та фейсбук-сторінках Українського радіо і Радіо Культура.
Текст диктанту опублікують на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Тому в учасників є доба, аби відправити свою роботу на перевірку. Зауважимо, що роботи, відправлені після того, як текст диктанту опублікують на сайті, не приймаються.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:
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паперовий лист відправити за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати вирушення був не пізніше 10 листопада);
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онлайн-варіант відправити на електронну пошту [email protected]
Крім того, для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.
Перевіряти диктанти українців будуть члени спеціальної комісії.
За словами організаторів ті, хто напише текст без помилок, отримають подарунки. Результат оголосять протягом 1-2 двох місяців, в залежності від кількості робіт.
- Сьогодні, 9 листопада, в Україні відзначають День української писемності та мови. День встановлений указом президента від 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадськості – в день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця.