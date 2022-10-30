Реєстрація на сьомий курс переходу на українську мову “Єдині” відкрита!  

За пів року  “Єдині” має круті здобутки: 40 000 тисяч учасників перейшли на українську. Розмовні клуби “Єдині”  працюють у 26 містах та ТГ, 154 викладачів-модераторів, 300 волонтерів беруть участь в організації курсу та 30 зірок та блогерів підтримали “Єдині” у соціальних медіа. 

 На курсі кожен учасник отримає: 

  • щоденні завдання та навчальні матеріали; 
  • вебінари й онлайн-лекції; 
  • розмовні клуби у зручному для вас форматі (онлайн чи офлайн);  
  • поради психолога — як подолати мовний барʼєр; 
  • техніка легкого запамʼятовування нових слів; 
  • пояснення, звідки береться суржик та як його позбутися. 

А до Дня української писемності та мови Всеукраїнський рух “Єдині” за участі Ініціативи “Навчай українською” та ГО “Українська гуманітарна платформа”  за сприяння Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), готує надзвичайну подію форум “Українська – мова Перемоги”. В якості спікерів форуму з промовами виступатимуть представники влади та дипломатичних кіл, бізнесу, освіти, видавничої справи та культури, артисти та блогери.  

Тож долучайтеся до нашої потужної спільноти та переходьте на українську разом з нами    

Старт нового курсу 7 листопада! 

Приєднатися може кожен з будь-якої точки світу. 

Форма реєстрації: https://yedyni.org/  

Участь — абсолютно безкоштовна!  

Говорімо українською, відчуваймо її та будьмо у цьому Єдині!