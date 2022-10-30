Якщо ви у пошуках підтримки та дружньої атмосфери у процесі переходу на українську мову, тоді долучайтеся до онлайн-курсу, який впроваджує Всеукраїнський рух "Єдині".

Реєстрація на сьомий курс переходу на українську мову “Єдині” відкрита!

За пів року “Єдині” має круті здобутки: 40 000 тисяч учасників перейшли на українську. Розмовні клуби “Єдині” працюють у 26 містах та ТГ, 154 викладачів-модераторів, 300 волонтерів беруть участь в організації курсу та 30 зірок та блогерів підтримали “Єдині” у соціальних медіа.

На курсі кожен учасник отримає:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

вебінари й онлайн-лекції;

розмовні клуби у зручному для вас форматі (онлайн чи офлайн);

поради психолога — як подолати мовний барʼєр;

техніка легкого запамʼятовування нових слів;

пояснення, звідки береться суржик та як його позбутися.

А до Дня української писемності та мови Всеукраїнський рух “Єдині” за участі Ініціативи “Навчай українською” та ГО “Українська гуманітарна платформа” за сприяння Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), готує надзвичайну подію форум “Українська – мова Перемоги”. В якості спікерів форуму з промовами виступатимуть представники влади та дипломатичних кіл, бізнесу, освіти, видавничої справи та культури, артисти та блогери.

Тож долучайтеся до нашої потужної спільноти та переходьте на українську разом з нами

Старт нового курсу 7 листопада!

Приєднатися може кожен з будь-якої точки світу.

Форма реєстрації: https://yedyni.org/

Участь — абсолютно безкоштовна!

Говорімо українською, відчуваймо її та будьмо у цьому Єдині!