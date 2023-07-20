"Мені дуже шкода, що так сталося (про повторний розгляд справи – ред.). Сподівалась, що за 7 років будемо знати відповідь. Не знаємо, чи винні ті люди, яким висунули звинувачення. Хотілося би почути остаточні та чіткі відповіді", — каже колега Павла – Катерина Тищенко.

Знайомі Павла згадують його як світлу та чуйну людину, джерело Суспільне.

“Остаточне слово має сказати суд присяжних, який дуже довго розглядає справи. Змінюється їхній склад, тому розгляд почався знову. Якщо завтра щось знову зміниться з судом присяжних, то цей процес піде по колу”, — каже ще одна колега.

Павло Шеремет народився у Білорусі, працював на телебаченні на Батьківщині та у Росії. У березні 2010 року білоруська влада позбавила Шеремета громадянства, нібито у зв’язку з набуттям російського. Павло розцінив це як помсту за професійну діяльність. З 2012 року жив у Києві та працював у виданні «Українська правда» та ведучим на радіо «Вісті». Шеремет також був одним із засновників видання “Білоруський партизан”.

В останньому дописі у своєму блозі від 17 липня 2016 року на сайті “Білоруський партизан” Павло Шеремет відзначив, що в Києві постійно перебуває в україномовному середовищі та закликав білорусів вчити та розмовляти білоруською мовою.

20 липня 2016 року Павло Шеремет загинув у центрі Києва. Вибуховий пристрій під його автівкою спрацював, коли він їхав на роботу. У той час чоловік працював на радіо “Вісті” та саме їхав на роботу. Після вивчення камер відеоспостереження, слідство виявило, що вибухівку під машину заклало двоє людей – жінка та чоловік. Перед інцидентом ще одна жінка проводила розвідку місця та фотографувала камери відеоспостереження.

У грудні 2019 поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста. Серед затриманих – волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та військова медсестра Яна Дугар. Їм повідомили про підозру і обрали запобіжний захід — утримання під вартою. Андрій Антоненко перебував в СІЗО найдовше, жінкам згодом змінили на легший запобіжні захід.

У квітні 2021 року суд відпустив із СІЗО під домашній арешт музиканта Андрія Антоненка. Також його зобов’язали носити браслет.

У Шевченківському районному суді Києва розглянуть спочатку справу про вбивство журналіста через новий склад присяжних, яких суд затверджував 2 червня.