Всі 50 американських штатів і округ Колумбія підтвердили результати президентських виборів, які відбулися 3 листопада.

Про це повідомляє CNN.

Західна Вірджинія стала останнім штатом, який підтвердив результати президентських виборів в середу, офіційно заявивши, що президент Дональд Трамп має право на п’ять голосів виборників штату.

За прогнозами, обраний президент Джо Байден набере 306 голосів виборників, а Трамп – 232. Щоб стати президентом, потрібно 270 голосів виборників з 538.

Раніше Трамп безпідставно стверджував, що вибори були сфальсифіковані, і посіяв сумніви в результаті президентської гонки. Тим не менш десятки судових позовів, що оскаржують результати, були відхилені на рівні штатів і на федеральному рівні по всій країні.

У кожному штаті діють різні процеси підтвердження результатів, а в деяких штатах список кандидатів в президенти сертифікований окремо від результатів виборів штату і місцевих органів влади.

Наступним важливим кроком в процесі Колегії виборників є збори виборців, які за законом повинні збиратися в перший понеділок після другої середи грудня, тобто цього року – 14 грудня.

Голоси пізніше передадуть офіційним особам і підрахують на спільному засіданні Конгресу 6 січня.