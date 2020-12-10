Про це повідомляє CNN.
Західна Вірджинія стала останнім штатом, який підтвердив результати президентських виборів в середу, офіційно заявивши, що президент Дональд Трамп має право на п’ять голосів виборників штату.
За прогнозами, обраний президент Джо Байден набере 306 голосів виборників, а Трамп – 232. Щоб стати президентом, потрібно 270 голосів виборників з 538.
Раніше Трамп безпідставно стверджував, що вибори були сфальсифіковані, і посіяв сумніви в результаті президентської гонки. Тим не менш десятки судових позовів, що оскаржують результати, були відхилені на рівні штатів і на федеральному рівні по всій країні.
У кожному штаті діють різні процеси підтвердження результатів, а в деяких штатах список кандидатів в президенти сертифікований окремо від результатів виборів штату і місцевих органів влади.
Наступним важливим кроком в процесі Колегії виборників є збори виборців, які за законом повинні збиратися в перший понеділок після другої середи грудня, тобто цього року – 14 грудня.
Голоси пізніше передадуть офіційним особам і підрахують на спільному засіданні Конгресу 6 січня.
- Раніше республіканці в комітетах по інавгурації президента в Конгресі США проголосували проти резолюції щодо визнання Джо Байдена переможцем виборів. Цей документ підтвердив би підготовку до передачі повноваження глави Білого дому Байдену. Президент Дональд Трамп продовжує свою боротьбу за результати виборів.
- Верховний суд США визнав поразку республіканців, які прагнуть визнати недійсними до 2,5 млн бюлетенів, відправлених поштою в Пенсильванії.