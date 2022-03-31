Наразі радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах норм. Однак Запорізька атомна електростанція залишається під контролем окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Національної атомної енергогенерувальної компанії “Енергоатом”.

Попри те, що ЗАЕС захоплена російськими військами, всі 6 енергоблоків обслуговують українські працівники. Зазначається, що формально військові не втручаються в роботу АЕС, однак персонал змушений погоджувати усі технічні рішення з російським командиром. Водночас усіх працівників станції ретельно перевіряють військові.

В Енергоатомі наголошують, що допоки у людей немає можливості спокійно працювати ядерна та радіаційна безпека під загрозою.

Також росіяни продовжують здійснювати інформаційний тиск на жителів Енергодару, щоб схилити на свій бік.

“У місті-супутнику станції військових, зокрема й “поліціянтів” та омоновців, не поменшало, прапори України майже з усіх адмінбудівель зняті. Психологічний стан мешканців міста складний, адже окупанти посилюють інформаційний тиск на них, намагаючись схилити на свій бік та добитися “взаємодії”, розповсюджують брехливі листівки”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема вже 10 днів немає звістки про першого заступника міського голови Івана Самойдюка, якого викрали російські військові через відмову у співпраці.

Наразі місто заблоковане, є проблеми з пальним, постачанням харчових продуктів та ліків першої необхідності.