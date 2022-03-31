Про це повідомляє пресслужба Національної атомної енергогенерувальної компанії “Енергоатом”.
Попри те, що ЗАЕС захоплена російськими військами, всі 6 енергоблоків обслуговують українські працівники. Зазначається, що формально військові не втручаються в роботу АЕС, однак персонал змушений погоджувати усі технічні рішення з російським командиром. Водночас усіх працівників станції ретельно перевіряють військові.
В Енергоатомі наголошують, що допоки у людей немає можливості спокійно працювати ядерна та радіаційна безпека під загрозою.
Також росіяни продовжують здійснювати інформаційний тиск на жителів Енергодару, щоб схилити на свій бік.
“У місті-супутнику станції військових, зокрема й “поліціянтів” та омоновців, не поменшало, прапори України майже з усіх адмінбудівель зняті. Психологічний стан мешканців міста складний, адже окупанти посилюють інформаційний тиск на них, намагаючись схилити на свій бік та добитися “взаємодії”, розповсюджують брехливі листівки”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема вже 10 днів немає звістки про першого заступника міського голови Івана Самойдюка, якого викрали російські військові через відмову у співпраці.
Наразі місто заблоковане, є проблеми з пальним, постачанням харчових продуктів та ліків першої необхідності.
- Раніше мешканці тимчасово окупованого Енергодара вийшли на мирний мітинг. Жителі населеного пункту Запорізької області вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.
- Також російські окупаційні війська підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1.
- Нагадаємо, в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що відключення Чорнобильської та Запорізької АЕС від електромереж можуть погіршити експлуатаційну радіаційну безпеку.