Волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська (позивний "Тайра"), яку нещодавно звільнили з російського полону, записала перше відеозвернення.

Відповідне відео опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, відео він отримав від своїх джерел, які не повідомляють, де після звільнення перебуває Юлія.

“Проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна”, – написав Цаплієнко.

У відеозверненні “Тайра” подякувала президенту України Володимиру Зеленському за організацію свого обміну.

“Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто розташований зараз по ту сторону, знають, що все вдасться і всі ми будемо вдома. Як вдома зараз я. Дякую”, – сказала Юлія Паєвська.

Як відомо, волонтерка та парамедикиня потрапила у полон до росіян ще 16 березня у Маріуполі.

Через 3 місяці, 17 червня, Зеленський повідомив, що “Тайру” звільнили з російського полону.