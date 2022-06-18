Відповідне відео опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.
За його словами, відео він отримав від своїх джерел, які не повідомляють, де після звільнення перебуває Юлія.
“Проте, гарантують, що вона в безпеці, жива, здорова, і, головне, вільна”, – написав Цаплієнко.
У відеозверненні “Тайра” подякувала президенту України Володимиру Зеленському за організацію свого обміну.
“Я завжди вірила, що все саме так і буде. І всі, хто розташований зараз по ту сторону, знають, що все вдасться і всі ми будемо вдома. Як вдома зараз я. Дякую”, – сказала Юлія Паєвська.
Як відомо, волонтерка та парамедикиня потрапила у полон до росіян ще 16 березня у Маріуполі.
Через 3 місяці, 17 червня, Зеленський повідомив, що “Тайру” звільнили з російського полону.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, з російського полону вдалось звільнити п’ятьох мирних українців з Київської області.
- Також в Інтернаціональному легіоні сподіваються, що трьох іноземних бійців – Ейдена Асліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна – яких “суд” невизнаної “ДНР” засудив до страти, вдасться обміняти як військовополонених за домовленістю сторін.