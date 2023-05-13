Вночі 13 травня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, випустивши 1 БПЛА. З них 17 було знищено силами ППО. Чотири дрони, які не вдалось збити, поцілили у Хмельницькій області.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, цієї ночі ворожі дрони змогли досягти західних областей України, оскільки окупанти використовують різноманітні тактики під час запуску, аби обійти українську ППО.

“Вони будуть вибирати маршрути, вони будуть робити все для того, щоб подолати систему протиповітряної оборони нашу. Вони атакують і баражуючими боєприпасами, і крилатими ракетами, які створені, щоб долати наше ППО”, – сказав він.

Він додав, що дрони летять низько, рельєфами річища річок.

“Ворог намагається якомога більше пройти дистанцій, якомога скритніше долетіти до об’єктів, які вони обрали собі за цілі”, – зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що ППО, яке на озброєнні України, не може надійно захистити всю територію держави.

“Нам потрібні системи виявлення та ефективного ураження ворожих дронів на всій території”, – пояснив Ігнат.