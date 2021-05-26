Про це повідомили у блозі Facebook.
Як сповіщалося, у квітні Instagram, яка належить Facebook Inc, запустила невеликий глобальний тест, у рамках якого користувачі мали змогу приховувати кількість вподобань (лайків) на своїх та чужих дописах.
26 травня компанія оголосила, що така можливість з’явиться у всіх користувачів Instagram і Facebook.
“Ми чули від людей і експертів, що не бачити подібних підрахунків було корисним для одних і дратувало інших, особливо тому, що люди використовують подібні підрахунки, щоб зрозуміти, що в тренді або популярно, тому ми надаємо вам вибір”, — зазначили в компанії.
Приховати кількість лайків під дописами можна в розділі “Дописи” в налаштуваннях.
Також це можна зробити для окремих дописів — перед публікацією або вже після неї.
Ці функції вже працюють в Instagram, а за два тижні відповідні елементи управління з’являться і в Facebook.