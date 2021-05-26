Користувачі соцмереж Facebook та Instagram тепер можуть приховувати кількість вподобань (лайків) у власних публікаціях або публікаціях інших людей.

Про це повідомили у блозі Facebook.

Як сповіщалося, у квітні Instagram, яка належить Facebook Inc, запустила невеликий глобальний тест, у рамках якого користувачі мали змогу приховувати кількість вподобань (лайків) на своїх та чужих дописах.

26 травня компанія оголосила, що така можливість з’явиться у всіх користувачів Instagram і Facebook. “Ми чули від людей і експертів, що не бачити подібних підрахунків було корисним для одних і дратувало інших, особливо тому, що люди використовують подібні підрахунки, щоб зрозуміти, що в тренді або популярно, тому ми надаємо вам вибір”, — зазначили в компанії.

Приховати кількість лайків під дописами можна в розділі “Дописи” в налаштуваннях.

Також це можна зробити для окремих дописів — перед публікацією або вже після неї.

Ці функції вже працюють в Instagram, а за два тижні відповідні елементи управління з’являться і в Facebook.