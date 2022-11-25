Найскладніший етап після ракетної атаки РФ українська енергосистема вже пройшла, зараз всі області України вже заживлені.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Найскладніший етап після цієї атаки наша енергосистема вже пройшла. Всі області заживлені, енергосистема інтегрована й знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу”, – розповів Володимир Кудрицький.

А також зазначив, що всі три атомні станції, що розташовані на неокупованих територіях, працюють й вони набирають потужність. За прогнозами голови правління НЕК “Укренерго”, через 1-2 дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, й очікується, що можна буде перевести споживачів замість аварійних на планові графіки відключень.

Нагадаємо, що 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури. У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” повідомляли, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Зазначимо, що речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий повідомив, що по всій території України силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 “Пунктів незламності”.

“ДСНС розгорнула понад 940 “Пунктів незламності” по всій країні. З них 740 стаціонарних — на базі пожежно-рятувальних частин і 200 мобільних. Загалом у мобільних пунктах надано допомогу понад 12 300 особам”, — наголосив речник.

За його словами, під час довготривалого відключення електроенергії люди можуть отримати тут необхідну допомогу, зокрема зігрітися, попити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки. Окрім цього, Хорунжий зауважив, що приведено в готовність 100 “Пунктів незламності” на базі транспортних засобів.