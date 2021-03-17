Адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков заявили, що усі особи, що причетні до організації політичного переслідування п'ятого президента України, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка, рано чи пізно понесуть за це відповідальність.

Про це вони сказали під час брифінгу.

Як повідомляє Головань, правоохоронні органи на виконання судових рішень були змушені поновити провадження за свідомо неправдиві повідомлення про злочин, а також проти силовиків ДБР, які організували штурм музею Гончара.

За його словами, Офіс Генерального прокурора 12 березня зареєстрував кримінальне провадження за фактом порушення прав адвокатів під час штурму Музею Гончара.

“Мова йде про те, коли відбувався ганебний штурм Музею Гончара де виставлялася колекція картин подружжя Порошенків, і там були порушення закону. За фактом порушення прав адвокатів рішенням колегії суддів судової палати Київського апеляційного суду було зареєстровано Офісом Генерального прокурора це кримінальне провадження”, – говорить Головань.

Новіков, своєю чергою, закликав усіх, кого влада намагається залучити до незаконного переслідування лідера опозиційної партії Порошенка, пам’ятати про відповідальність.

Він зазначив, що в Офісі Зеленського не припиняються регулярні наради із силовиками, де ставляться завдання щодо переслідувань Петра Порошенка.

“За нашою інформацією, традиція щотижневих зустрічей в Офісі Президента з силовиками на тему “нумо зробімо щось з Порошенком” не припинилася. Існує експертиза НАБУ голосу Романа Труби про те, що його голос на тих знаменитих “плівках Труби” справжній. Цілком очевидно, що зараз шукаються нові виконавці, яким буде доручено підписувати, ламати двері, порушувати закон і так далі”, – каже адвокат.

Як повідомлялося раніше, 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Близько 16:00 того ж дня спецпризначенці ДБР силою вдерся до музею Гончара. Раніше Порошенка викликали до Держбюро розслідувань як свідка у справі про контрабанду понад 40 картин.

26 червня, через місяць після інциденту, виставка відкрилася знову.

Варто зазначити, що на виставці були виставлені порожні рамки, в яких спершу містилися оригінали митних документів на картини. Ці документи співробітники ДБР вилучили під час обшуків.