Надзвичайний та Поважний посол України і ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв зауважив, що попри обережні офіційні заяви Заходу про те, що потрібно розслідувати причини руйнування Каховської ГЕС, всі союзники України констатують - за підривом стоїть саме РФ.

Джерело: Єлісєєв в інтерв’ю “Радіо Свобода”

Вночі 6 червня війська РФ підірвали Каховську ГЕС. Україна стверджує, що підрив було здійснено зсередини і рішення про руйнування було ухвалено військово-політичним керівництво РФ.

Захід, загалом, поділяє думку України про те, що до підриву причетна Росія, водночас наголошуючи на необхідності провести розслідування причин трагедії.

За словами Єлісєєва,він поділяє думку Заходу про те, що якби Росія не розпочала війну проти України – нічого б не сталось, тому, відповідно, відповідальність за інцидент несе РФ.

Водночас, зазначив посол, очікувати на розвіддані Заходу щодо ГЕС – це сумніватись, хто винен і підігрувати російській дезінформації.

“А ми розуміємо, що винна Росія. Чому? Тому, що сьогодні Росії ніхто не вірить. Бо, зокрема починаючи з 2014 року, вони створили такий свій імідж, як глобального брехуна, що сьогодні Росії вже ніхто не вірить, починаючи з “зелених чоловічків” завершуючи катастрофою МН17, плюс трагедія Бучі і так далі”, – наголосив посол.

Тому, наголосив Єлісєєв, сьогодні для партнерів України таким чином питання не стоїть, чи потрібно доводити розвідданими, чи ні.

“Відбулося надзвичайне екстрене засідання комісії Україна-НАТО, де присутні всі наші партнери, в тому числі і США, Велика Британія. І за моєю інформацією, абсолютно всі констатували, що це Російська Федерація, яка підірвала дамбу, Росія несе відповідальність, саме тому Росія має бути покарана за ці злочини, які кваліфікуються як воєнний злочин і злочин екоциду”, – додав посол.

Щодо покарання за черговий воєнний злочин, то, за словами Єлісєєва – це справа Міжнародного трибуналу, та Міжнародного кримінального суду.

“Україна вже передала всю інформацію до МКС, ініціювала позов перед Росією. Я вважаю, що в цій ситуації потрібне не розслідування, а потрібне проведення суду з відповідними правовими наслідками для Росії. І, звичайно, на додаток до цього. Зрозуміло, що суд – це справа тривала. Звичайно, знищення Каховського водосховища, на мій погляд, це має стати спусковим гачком для посилення санкцій”, – пояснив посол.

На запитання журналіста про те, чому світ доволі обережно зреагував на підрив Каховської ГЕС, Єлісєєв зазначив, що певною мірою у світі вже звикли до звірств РФ і це може негативно відобразитись на Україні.

“Тому я абсолютно погоджуюся з тим, що українська сторона має не лише залучати судові інстанції, а бити у всі труби і наголошувати на тому, а особливо напередодні саміту НАТО, що подібні трагедії чекають не лише Україну, а й інші країни, в тому числі партнерів, тому давайте швидше допоможемо Україні отримати перемогу”, – сказав він.

Перемога, за словами Єлісєєва, це не лише посилення антиросійських санкцій, надання фінансової допомоги та озброєння, а й надання Україні повноправного членства у НАТО.