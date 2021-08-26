Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що всі теорії про походження спалаху COVID-19, включаючи можливість лабораторної витоку, залишаються в силі.

Про це пише британське видання The Guardian.

“Поточна ситуація така, що всі гіпотези щодо походження вірусу все ще залишаються в силі”, – заявив Майкл Райан, голова програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я, на питання про теорію лабораторного витоку. “Деякі з них більш вірогідні, ніж інші, виходячи з поточного аналізу, але всі ці гіпотези потребують подальшого з’ясування та подальшого дослідження”.

Доповідь американської розвідки не змогла однозначно прояснити, чи потрапив вірус до людей через тварин або вислизнув із високозахищеного дослідного центру в Ухані.

У свою чергу офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь у середу розкритикував Вашингтон за політизацію питання походження COVID-19.

“Сполучені Штати заявляють, що їм не вистачає інформації з Китаю. Я можу сказати Сполученим Штатам, що це всього лише привід, щоб приховати невдачу їх розвідки у відстеженні походження коронавірусу”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії називали “вкрай малоймовірний”.

Вже в липні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус назвав передчасною відмову від версії щодо ймовірного витоку COVID-19 з лабораторії Китаю.