Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
Так, після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.
Зазначається, що після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі — у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса.
В УАФ нагадали, що матч Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.
При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.
- 14 листопада стало відомо, що перед матчем в Німеччині у чотирьох футболістів збірної України виявили коронавірус COVID-19.