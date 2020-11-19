Нові тести на коронавірус, які гравці української збірної з футболу здали по прибуттю в Україну, виявилися негативними.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Так, після прибуття до Борисполя 18 листопада всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19 у спеціально відведеному для цього приміщенні аеропорту. Процедура проводилася фахівцями лабораторії, сертифікованої УЄФА в Україні.

Зазначається, що після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні, у тому числі — у футболістів Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса.

В УАФ нагадали, що матч Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди.

При цьому у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати. Хоча за протоколом УЄФА для проведення матчу достатньо, аби негативні тести були у 13-х гравців кожної команди, враховуючи воротаря.