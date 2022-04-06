Священник Православної церкви України Нестор Назаров після виявлення воєнних злочинів російських солдатів на Київщині закликав українців згадати історію та нагадав, що росіяни вчиняють геноцид українського народу вже не одне століття.

Про це він сповістив у своєму Facebook.

Він здивувався від того, що люди не очікували від ЗС РФ таких злочинів. За його словами, достатньо порівняти Бучу та Батурин, або Ірпінь та Великий Новгород, який росіяни “вирізали” раніше.

“Всі ці денацифікації вони творять вже не одне століття. Вони не стали гіршими чи кращими, вони просто такі як є. То чому ж ви робите круглі очі наче цього не знали?”, – наголосив Нестор Назаров.

Сам священник після вторгнення РФ в Україну змінив церковний одяг на військову уніформу й наразі боронить Україну на одному з напрямків.