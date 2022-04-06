Про це він сповістив у своєму Facebook.
Він здивувався від того, що люди не очікували від ЗС РФ таких злочинів. За його словами, достатньо порівняти Бучу та Батурин, або Ірпінь та Великий Новгород, який росіяни “вирізали” раніше.
“Всі ці денацифікації вони творять вже не одне століття. Вони не стали гіршими чи кращими, вони просто такі як є. То чому ж ви робите круглі очі наче цього не знали?”, – наголосив Нестор Назаров.
Сам священник після вторгнення РФ в Україну змінив церковний одяг на військову уніформу й наразі боронить Україну на одному з напрямків.
- Нагадаємо, #Букви продовжують цикл історії людей, які пережили війну. Сьогодні – історія 53-річного Миколи з Бучі. Він не залишив місто і власноруч ховав своїх друзів.
- Жителі нещодавно звільненої Бучі розповіли про жахіття, пережите під час російської окупації. За свідченнями місцевих мешканців, загарбники катували людей, грабували та розстрілювали без жодної причини.
- Папа Римський Франциск 6 квітня засудив “різанину у Бучі” та поцілував прапор України. Прапор був надісланий з Бучі — міста, де посеред вулиці лежали тіла загиблих мирних жителів, які були вбиті російськими окупантами.