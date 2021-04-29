Всі учасники літніх Олімпійських ігор в Токіо проходитимуть щоденні тестування на COVID-19 протягом всього періоду перебування в Японії.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Учасники Олімпіади також повинні будуть пройти обов’язкове тестування на наявність коронавірусу COVID-19 перед вильотом до Японії.

“Ми домовилися, що тести для спортсменів на коронавірус будуть проводитися на щоденній основі. Це також стосується частини інших учасників Ігор”, – повідомила міністр, відповідальна за проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо, Тамайо Марукава.

Вона зазначила, що рішення про допуск уболівальників на Олімпіаду приймуть в червні.

Час проведення тестів буде погоджено з розкладом спортсменів.

Решта учасників ігор будуть проходити тестування протягом трьох днів після прибуття в Токіо, після чого регулярність тестування буде визначатися частотою їх контактів зі спортсменами.

Також всім учасникам і спортсменам буде виділений спеціальний транспорт для пересування по місту. Користуватися громадським транспортом на період Олімпіади їм буде заборонено.

Оголошення про хід проведення Олімпійських ігор зроблено на тлі чинного режиму НС через COVID-19 e Токіо, Осаці й ряді інших регіонів країни.

Літня Олімпіада в Токіо повинна пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Змагання перенесли з 2020 року через поширення коронавірусу.