«Всі великі держави втягнуті в неї»: Папа Римський назвав російсько-українську війну «світовою»

Папа Римський Франциск коментуючи російсько-українську війну зауважив, що її можна вважати "світовою". Понтифік також висловив думку, що війну в Україні підживлюють не тільки імперські інтереси Росії, і й інших держав.

Про це він заявив в інтерв’ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI.

Як зазначив Папа Франциск, з минулого століття було три світові війни: 1914-1918 років, 1939-1945 років і сьогоднішня російсько-українська війна, яку він теж вважає “світовою”.

“Вона почалася по крихтах, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Всі великі держави втягнуті в неї. Поле бою – це Україна. Там воюють усі” – сказав він.

Понтифік додав, що така ситуація змушує задуматись про індустрію озброєння.

“Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова”, – пояснив він.

Папа Римський також додав, що готовий зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним.

Більш того, за його словами, вже на другий повномасштабного російського вторгнення в Україну, він прийшов до посольства РФ при Святому Престолі, де заявив про готовність поїхати до Москви. Однак тоді глава російського МЗС Сергій Лавров відмовив йому зазначивши, що “зараз не час”.

“Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. Путін знає, що я доступний” – сказав він.

Водночас понтифік впевнений, що війною в Україні керують не лише імперські інтереси Росії.

“Але там є імперські інтереси, не тільки імперські інтереси Росії, але й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на друге місце” – додав Папа.