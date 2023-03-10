російсько-українська війна
11:46 У Харкові без електропостачання залишаються 470 тисяч споживачів – Синєгубов
11:12 Фінляндія виділить Україні додаткові 29 млн євро гуманітарної допомоги
11:08 NASA відстежує нещодавно відкритий астероїд, який має «невеликий шанс» зіштовхнутися з Землею у 2046 році
10:40 «Всі великі держави втягнуті в неї»: Папа Римський назвав російсько-українську війну «світовою»
09:57 Інститут вивчення війни: росіяни можуть готувати нові атаки на Вугледар
09:17 Японія надасть Україні близько 170 млн доларів на відбудову критичної інфраструктури
09:17 Росіяни місяць накопичували ракети, аби завдати масованого удару 9 березня – ГУР
08:19 Втрати росіян: за добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів
07:41 10 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 Дощі та до +17 градусів: прогноз погоди на 10 березня
01:20 Режисер Голубков, ймовірно, зняв кліп для росіянки Клави Коки – у Мінкульті запевняють, що дозвіл на виїзд видали для «фільму про війну»
01:05 «Продався за автомобіль»: зрадник проведе за ґратами 13 років
00:54 До кінця березня ЄС підготує понад 11 000 українських армійців – Боррель
00:38 Swarovski повністю виходить з ринку Росії

09 березня

23:47 «Навмисне націлювання» Росії на цивільних та енергетичну мережу є воєнним злочином – Урсула фон дер Ляєн
23:16 Лукашенко підписав закон про страту за «держзраду» для посадовців та військових
22:52 Містичні традиції Буковини: український фільм «Памфір» невдовзі вийде на екрани
22:44 Туреччина припиняє постачання в РФ підсанкційних товарів після заклику США
22:09 Яка добова норма цукру для дорослих і дітей? – розповідає МОЗ
21:18 Український гурт TVORCHI оприлюднив оновлену версію пісні для «Євробачення»
21:01 Протести у Грузії: в РФ закликали росіян утриматися від поїздок до країни
20:59 В «Укренерго» назвали області, де зараз найскладніша ситуація з енергопостачанням
20:20 Японія забезпечить фермерів Харківщини насінням соняшника та кукурудзи
19:58 У Запоріжжі поховали родину з немовлям, яка загинула внаслідок ракетної атаки РФ
19:48 У світовому океані плаває понад 171 трильйон фрагментів пластику — дослідження
19:42 «Історія української архітектури»: у Німеччині видавництво DOM започаткувало проєкт на підтримку України
19:25 Протягом доби росіяни здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з них знищили ЗСУ – Генштаб

«Всі великі держави втягнуті в неї»: Папа Римський назвав російсько-українську війну «світовою»

Папа Римський Франциск коментуючи російсько-українську війну зауважив, що її можна вважати "світовою". Понтифік також висловив думку, що війну в Україні підживлюють не тільки імперські інтереси Росії, і й інших держав.

П’ятниця, 10 березня 2023, 10:40
Підтримати

Про це він заявив в інтерв’ю швейцарсько-італійській телерадіокомпанії RSI.

Як зазначив Папа Франциск, з минулого століття було три світові війни: 1914-1918 років, 1939-1945 років і сьогоднішня російсько-українська війна, яку він теж вважає “світовою”.

“Вона почалася по крихтах, а тепер ніхто не може сказати, що це не світова війна. Всі великі держави втягнуті в неї. Поле бою – це Україна. Там воюють усі” – сказав він.

Понтифік додав, що така ситуація змушує задуматись про індустрію озброєння.

“Ведеться війна, продається стара зброя, випробовується нова”, – пояснив він.

Папа Римський також додав, що готовий зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним.

Більш того, за його словами, вже на другий повномасштабного російського вторгнення в Україну, він прийшов до посольства РФ при Святому Престолі, де заявив про готовність поїхати до Москви. Однак тоді глава російського МЗС Сергій Лавров відмовив йому зазначивши, що “зараз не час”.

“Я б говорив з ним так само чітко, як я говорю на публіці. Він освічена людина. Путін знає, що я доступний” – сказав він.

Водночас понтифік впевнений, що війною в Україні керують не лише імперські інтереси Росії.

“Але там є імперські інтереси, не тільки імперські інтереси Росії, але й інших імперій. Для імперії властиво ставити нації на друге місце” – додав Папа.

Теги: Війна в Україні, Папа Римський Франциск, Папа Римський, російсько-українська війна, Росія

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook