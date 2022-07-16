В Україні відсьогодні, 16 липня, всі інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою, яка для українських користувачів відкриватиметься за замовчуванням.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

З 16 липня інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою і повідомляти громадянам України суспільно-важливу інформацію державною мовою.

Окрім того, це стосується інтернет-представництв, у тому числі вебсайтів, сторінок у соцмережах, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні. Поряд з українською – може бути й інша мова. Але державна має бути за замовчуванням.

Тарас Кремінь зазначив, що 16 липня 2022 року розпочинається новий важливий етап втілення норм мовного закону, який збільшить присутність української мови у публічному просторі та зміцнить її статус як державної.

“Відсьогодні набирають чинності частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп’ютерних програм, встановлених на товарах”, – заявив Тарас Кремінь.

Також він додав, що з 16 липня 2022 року Уповноважений зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть мовний закон. Розмір штрафу – від 3400 до 8500 грн, якщо порушення скоєно вперше. За повторне – від 8500 до 11 900 грн.

“В умовах війни недотримання мовного законодавства – це гра на користь ворогові. Створення кращих умов для опанування мови та її розвитку, контроль за застосуванням у відповідних сферах, захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною – наш пріоритет”, – наголосив Уповноважений із захисту державної мови.