Відділення "Укрпошти" по всій Україні відновили свою роботу за звичним докарантинним графіком.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“З 1 червня всі відділення “Укрпошти” по всій Україні вже працюють за звичним докарантинним графіком. У всіх відділеннях й надалі діятимуть ті ж правила обслуговування та дотримання посилених сантіарних норм, що і раніше: клієнти та працівники мають носити засоби особистого захисту, користуватись антисептиком та зберігати дистанцію”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що послуги з переадресації та зберігання поштових відправлень залишаються безкоштовними до 3 червня, надалі розраховуватимуться за стандартним тарифом. Усі рекомендовані відправлення листоноші вручатимуть особисто.

Також відновлена плата за доставку грошових переказів “З картки додому”.

При цьому, “Укрпошта” продовжила можливість обслуговування вдома через листонош компанії, за допомогою яких можна, отримати пенсію та соціальні виплати, сплатити комунальні платежі, замовити ліки, оформити передплату, отримати поштовий переказ “З картки додому”, замовити продукти та інші товари широкого вжитку, купити товари з інтернет-магазинів.

Крім того “Укрпошта” продовжує безкоштовно доставляти ліки по всій Україні. Загалом за період карантину компанія здійснила близько 20 тис. доставок лікарських засобів.