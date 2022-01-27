Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок зазначила, що наразі НАТО не буде розширюватись на схід, як цього побоюються у Москві.

Про це очільниця МЗС ФРН розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

За її словами, всі країни включно з Росією знають про те, що Північноатлантичний альянс не збирається приймати нових членів зі східної частини Європи.

“Я вже казала, що питання членства України у НАТО не стоїть на порядку денному. Про це знають всюди, навіть у Росії”, – розповіла Анналена Бербок.

Вона додала, що мала довгу розмову стосовно цього з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

“Українці хочуть жити мирно та безпечно. Через конфлікт на Донбасі багато людей роками розлучені зі своїми рідними. Ось це головне питання, а не вступ України до НАТО”, – додала Бербок.

Саме тому, заявила Анналена Бербок, зараз найважливіше забезпечити виконання Мінських домовленостей, щоб українці могли вільно та безпечно жити.