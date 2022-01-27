Про це очільниця МЗС ФРН розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
За її словами, всі країни включно з Росією знають про те, що Північноатлантичний альянс не збирається приймати нових членів зі східної частини Європи.
“Я вже казала, що питання членства України у НАТО не стоїть на порядку денному. Про це знають всюди, навіть у Росії”, – розповіла Анналена Бербок.
Вона додала, що мала довгу розмову стосовно цього з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.
“Українці хочуть жити мирно та безпечно. Через конфлікт на Донбасі багато людей роками розлучені зі своїми рідними. Ось це головне питання, а не вступ України до НАТО”, – додала Бербок.
Саме тому, заявила Анналена Бербок, зараз найважливіше забезпечити виконання Мінських домовленостей, щоб українці могли вільно та безпечно жити.
- Нагадаємо, що Німеччина просить не застосовувати обмеження для енергетичного сектору до пакета можливих санкцій проти Російської Федерації.
- Також командувач Військово-морським флотом Німеччини Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після заяви, у якій піддав сумнівам повернення Україні окупованого Росією Криму, зокрема заявив, що президент РФ Путін “заслуговує на повагу”.
- Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- Окрім цього, народні депутати від “Опозиційної Платформи — За Життя” (“ОПЗЖ”) зареєстрували проєкт закону, яким запропонували позбавити Україну можливості вступу до НАТО.