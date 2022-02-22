Президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає територіями "ДНР" та "ЛНР" всю Донецьку та Луганську області, як це визначено у "конституціях" псевдореспублік.

Про це президент РФ заявив під час пресконференції у Москві.

За його словами, разом із визнанням “республік” Донбасу Росія визнала і всі їхні “документи”, серед яких і “конституції”.

У цих “конституціях”, продовжив Путін, чітко виписані кордони “Л/ДНР” у межах всієї Луганської та Донецької областей в той час, “коли вони були у складі України”.

“Та ми розраховуємо, і я хочу на цьому акцентувати, що ці питання будуть вирішуватись під час перемовин київської влади та керівництва “республік””, – наголосив очільник Кремля.

Проте на цю мить, зазначив Путін, це неможливо, оскільки на Донбасі відбуваються бойові дії, які “мають тенденцію загострення”.

Також Володимир Путін наголосив, що готовий до використання збройних сил за межами Росії. Він додав, що у підписаному договорі з “Л/ДНР” є відповідні пункти, які допускають надання військової допомоги “республікам”.

“Оскільки там зараз продовжується конфлікт, то ми цим рішенням даємо зрозуміти – у разі необхідності ми візьмемо на себе зобов’язання”, – додав Путін.

Щодо того, як далеко можуть зайти війська РФ, Путін заявив, що його слова не означають, що “війська будуть введені просто зараз”. Він додав, що не може передбачати майбутні події, й усе залежатиме від конкретної ситуації, яка “складеться на місці”.

Також президент РФ висловив ряд вимог до України, серед яких – визнати “референдум” 2014 року у Криму та Севастополі, ні в якому разі не вступати до НАТО, розпочати переговори з ватажками “Л/ДНР” для розв’язання проблеми Донбасу та, “найголовніший пункт” – демілітаризація України. За його словами, тільки виконання цих пунктів допоможе відновити дипломатичні стосунки між Україною та Росією.

Окрім цього, Путін заявив, що Мінських угод більше не існує, оскільки Росія визнала “ЛНР” та “ДНР”.