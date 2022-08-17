Вся Україна знову опиниться у полоні дощів та грози: прогноз погоди на 17 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході цього дня, попри дощову погоду, повітря прогріється до +23…+27 градусів. Трохи свіжіше на Прикарпатті – +21…+23 градуси. Найтеплішим західним регіоном стане Закарпаття – +28…+30.

У Центральній частині України стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27. Трохи нижча температура на Вінниччині – +22…+24, найтепліше буде на Дніпропетровщині, де повітря прогріється до +29 градусів.

На півночі вдень температура повітря підніметься до +24…+27 градусів. Трохи тепліше на Сумщині – +26…+28.

У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса. Спекотніше буде на Луганщині – +31…+33.

На півдні сьогодні повітря прогріється до +26…+29 градусів.

У Києві 17 серпня температура повітря коливатиметься від +25 до +27. Очікуються дощі та грози.