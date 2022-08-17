Вся Україна знову опиниться у полоні дощів та грози: прогноз погоди на 17 серпня

російсько-українська війна
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16 серпня

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22:07 РФ звинуватила «українських диверсантів» у підриві опор ЛЕП Курської АЕС
21:39 Росіяни завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині
21:06 У Центрі протидії дезінформації пояснили російський наратив про «українських диверсантів» у Криму
21:01 Міноборони РФ підписало контракти на виробництво балістичних ракет і систем ППО на понад $8 млрд
20:34 «Укроборонпром» створив інженерний центр «МІЦь» для ремонту іноземного озброєння
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19:02 Реакція на вибухи: на Кримському мосту зафіксували рекордний трафік
19:00 У Маріуполі встановлені окупантами електроопори під час першої ж зливи упали
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17:59 Велика Британія розконсервує найбільше сховище газу – для енергобезпеки
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17:21 Киянина засудили до чотирьох років ув’язнення за розпродаж військової амуніції
17:08 Швейцарський виробник шоколаду Lindt покидає російський ринок
16:42 У межах обов’язкової евакуації з Донеччини вивезено понад 6 тисяч осіб
16:33 У Фінляндії на кордоні з РФ з’явилися плакати з написом «Слава Україні»
16:11 У Херсонській області окупанти за добу обстріляли 6 населених пунктів, є поранені
15:59 Шойгу заявив, що Росії «не потрібно» використовувати ядерну зброю проти України
15:58 Верховна Рада змінила процедуру запобіжного заходу для корегувальників. Їх не випускатимуть під заставу
15:39 Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії
15:26 У Маріуполі окупанти продовжують поширювати пропаганду серед мирних мешканців
15:25 IKEA вирішила ліквідувати дочірню компанію у Росії
15:10 Ховайтесь в обладнаних місцях: представниця президента України в АР Крим звернулась до українців на окупованому півострові
15:02 Путін звинуватив західні держави у глобальній дестабілізації та провокуванні конфліктів
14:45 В Україні затримали агента РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю

Вся Україна знову опиниться у полоні дощів та грози: прогноз погоди на 17 серпня

За даними синоптиків, в Україні 17 серпня триватиме дощова погода. У всіх регіонах - дощі та грози, однак температура повітря залишатиметься доволі високою.

Середа, 17 серпня 2022, 07:13
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході цього дня, попри дощову погоду, повітря прогріється до +23…+27 градусів. Трохи свіжіше на Прикарпатті – +21…+23 градуси. Найтеплішим західним регіоном стане Закарпаття – +28…+30.

У Центральній частині України стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27. Трохи нижча температура на Вінниччині – +22…+24, найтепліше буде на Дніпропетровщині, де повітря прогріється до +29 градусів.

На півночі вдень температура повітря підніметься до +24…+27 градусів. Трохи тепліше на Сумщині – +26…+28.

У східних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса. Спекотніше буде на Луганщині – +31…+33.

На півдні сьогодні повітря прогріється до +26…+29 градусів.

У Києві 17 серпня температура повітря коливатиметься від +25 до +27. Очікуються дощі та грози.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 17 серпня, Дощі грози, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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