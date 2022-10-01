1 жовтня у Києві на Майдані Незалежності відбулася мирна демонстрація, організована рідними військовополонених захисників України. Кілька сотень осіб вийшли у суботу в центрі столиці, аби звернутися до світової спільноти щодо звільнення всіх бійців "Азовсталі".

Про це повідомляють #Букви.

Люди тримали в руках плакати, фотографії рідних із закликом “Волю полоненим захисникам “Азовсталі”. Учасники акції хотіли нагадати представникам міжнародних організацій, що українські військові, які потрапили у полон, боронили не лише Україну, а й всю Європу.

Згодом демонстранти запалили димові шашки різних кольорів, закликаючи “обміняти всіх на всіх!”. Також рідні військових вимагають оприлюднити списки всіх полонених, аби знати, чи їхні близькі в полоні, чи загинули. Остання вимога — це повернення тіл загиблих.

Нагадаємо, що нещодавно 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. Однак сотні інших захисників “Азовсталі” продовжують перебувати у полоні російських окупантів.