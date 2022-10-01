Про це повідомляють #Букви.
Люди тримали в руках плакати, фотографії рідних із закликом “Волю полоненим захисникам “Азовсталі”. Учасники акції хотіли нагадати представникам міжнародних організацій, що українські військові, які потрапили у полон, боронили не лише Україну, а й всю Європу.
Згодом демонстранти запалили димові шашки різних кольорів, закликаючи “обміняти всіх на всіх!”. Також рідні військових вимагають оприлюднити списки всіх полонених, аби знати, чи їхні близькі в полоні, чи загинули. Остання вимога — це повернення тіл загиблих.
Нагадаємо, що нещодавно 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому. Однак сотні інших захисників “Азовсталі” продовжують перебувати у полоні російських окупантів.
- Звільнені з полону українські захисники перебувають у тяжкому стані, адже майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
- Служба безпеки України опублікувала відео обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.
- Раніше стало відомо, що Мар’яна Мамонова, капітанка медичної служби, яка п’ять місяців знаходилася у російському полоні вагітною та нещодавно повернулася в Україну у межах обміну військовополоненими, народила доньку.