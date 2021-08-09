Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очільник Білоруського дому в Україні Віталій Шишов був для своєї країни ніким. Проте він наголосив, що його смерть повинні розслідувати українські правоохоронці.

Про це Лукашенко заявив під час пресконференції 9 серпня.

“Ну, ось як його прізвище – який повісився? – Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну, добре я президент – я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був ну просто ніхто”, – заявив Лукашенко.

Крім того, невизнаний президент наголосив, що ніхто з Білорусі не йшов би його вішати, бо, за його словами, “повісили одного – завтра буде такий інший, усіх не перевішаєш”. Лукашенко також додав, що не розуміє, “навіщо в Україні розвивають ось це все”.

За словами Лукашенка, Шишов перебував в Україні “і його підтримували спецслужби України”, і “повісився або його повісили” на території України, тому Україна повинна розслідувати його смерть і надати Білорусі “відповідь, хто повісив і як повісив громадянина Білорусі”.

Щодо звинувачень у смерті Шишова на свою адресу Лукашенко відповів, що чекає фактів.

“Факти на стіл! Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли. Нам вистачає і без Шишова з ким розбиратися”, – сказав він.

2 серпня, о 8:58 він вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву, розташованого поруч. За інформацією “Білоруського дому”, Шишов пішов на щоденну пробіжку та не повернувся з неї.

Зранку наступного дня його знайшли повішеним у зазначеному лісовому масиві. Правоохоронці наразі розглядають дві версії загибелі Шишова: вчинення самогубства або скоєння умисного вбивства з імітуванням самогубства.

На місці, де виявили тіло загиблого білоруса, його друзі та близькі обладнали меморіал.