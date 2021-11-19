Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба розповів, що розвідників звільнили з лав Збройних сил. Також у них забрали документи прикриття, наразивши на небезпеку.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як сповіщалося, 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала текстову версію свого розслідування щодо зриву української спецоперації з затримання “вагнерівців”. #Букви публікували ключові тези з розслідування Bellingcat.

Бурба спілкувався з журналістами та розповів їм, що розвідників, які брали участь у спецоперації із затримання бойовиків ПВК “Вагнер” звільнили не просто з їхніх посад, а з лав Збройних сил.

“Їх всіх звільнили. Не просто звільнили з посад, а звільнили з лав збройних сил. У них забрали документи прикриття. Це небезпека. Вони під прямим прицілом російських спецслужб, які діють зухвало. Якщо ТСК говорить для всіх по телебаченню прізвища їх, тих розвідників, а ті розвідники сідають у свої власні автомобілі без документів прикриття – ми шкодимо самі собі. Ми воюємо самі проти себе. Ми знищуємо себе самі”, – сказав Бурба.

Також він сказав, що звістка про його власне звільнення стала неочікуваною. Після провалу спецоперації він збирався йти з доповіддю до президента, але дізнався, що буде звільнений.

“Ми проговорили, 4 числа я вже був готовий увечері доповідати, в п’ятницю вранці попросився до президента. Але дізнався, що о 18:30, якщо я не помиляюся, навіть не від Адміністрації (Офіс Президента – ред.), а від міністра оборони за пів години до звільнення, що має бути указ. Про звільнення”, – додав він.