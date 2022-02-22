П'ятий Президент України та лідер "Європейської Солідарності" вирушив на зустріч до Президента України Володимира Зеленського з очільниками парламентських фракцій. На зустріч Порошенко приніс план зміцнення обороноздатності України, який має намір передати Зеленському.

Про це йдеться на сайті політичної партії “Європейська Солідарність”.

Під час спілкування з журналістами Петро Порошенко наголосив, що Україна — в небезпеці, а коли таке відбувається — всім потрібно об‘єднатися.

За його словами, нарешті відбувається те, чого вони вимагали: об’єднання зусиль українського суспільства та українського політикуму. Він додав, що українці завжди вміють об’єднуватись не навколо посади чи окремої особи, а навколо України.

“Я йду для того, щоб презентувати план укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування”, – заявив політик.

Він нагадав, що сьогодні, через шість тижнів після внесення, було проголосовано та включено до порядку денного його проєкт закону про збільшення фінансування ЗСУ.

П’ятий Президент України зазначив, що потрібно сильніше вдарити по Росії, якщо російська влада захоче вдертися углиб України. Політик наголосив, що Росія одноосібно вийшла з Мінських угод, тож Україні більше не потрібно утримувати жителів ОРДЛО, адже у Женевській конвенції чітко зазначено, що утримувати жителів окупованих територій має держава-окупант.

“Ми не бачимо більше необхідності тримати відстань для нашої важкої техніки та артилерії. Ми маємо збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії проти нашої держави”, – вважає лідер партії “Європейська Солідарність”.

Петро Порошенко наголосив, що Верховна Рада України повинна прийняти низку законопроєктів, серед яких — документ про відповідальність за колабораціонізм, щоб запобігти інформаційній війні Росії, та два законопроєкти про збільшення спроможностей територіальної оборони.

Також Порошенко додав, що потрібно збільшити оборонні можливості української столиці. Політик наполягає, що слід розмістити Збройні сили на північному та північно-східному напрямках, забезпечити розосередження військових, підвищити ефективність системи протиповітряної та протиракетної оборони тощо.

Окрім цього лідер “Європейської Солідарності” подякував західним партнерам за підтримку, зокрема Німеччині, яка зупинила сертифікацію “Північного потоку-2”. Він закликав посилити антиросійські санкції та збільшити військову допомогу Україні.

“Путін, який збожеволів і вийшов проти всього світу, сьогодні загрожує не тільки Україні. Жодна країна світу не може зараз почуватися в безпеці. Ми маємо об’єднатися. Сьогодні гарантом суверенітету є українські Збройні Сили. Сьогодні гарантом суверенітету є наше майбутнє членство в НАТО як у єдиній організації, яка здатна ефективно захищати”, – наголосив п’ятий Президент.

Тому, резюмував Порошенко, Україна на сьогодні сподівається на міжнародну підтримку і саме з цим він іде до президента Зеленського.