Незалежний розтин підтвердив, що темношкірий чоловік Джордж Флойд, який загинув після жорстокого затримання білими поліцейськими, помер від удушення.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер.

Сім’я Джорджа Флойда замовила проведення незалежного розтину. У понеділок адвокати сім’ї повідомили, що розтин показав, що причиною смерті чоловіка було “удушення від постійного тиску”.

Отримані дані відрізняються від результатів попереднього розтину, проведеного медичним експертом округу Хеннепін. Експерт не виявив ознак травматичної асфіксії та дійшов висновку, що смерть Флойда була викликана “сукупними наслідками того, що пан Флойд затримувався поліцією, станом його здоров’я і потенційними інтоксикантами в його організмі”.

Медичний експерт Майкл Баден на пресконференції оголосив, що, відповідно до результатів незалежного розтину, ніякі медичні фактори не сприяли смерті Флойда. Отже, причиною смерті було вбивство.

Бенджамін Крамп, адвокат сім’ї Флойда, повідомив, що спроби реанімувати чоловіка в машині “швидкої”, яка його доставила в лікарню, чи не були успішними.

“Поліцейські вбили його, спираючись коліном на його шию протягом майже дев’яти хвилин і двома колінами на спину, стискаючи його легені. По суті, Джордж помер, тому що йому потрібно було дихати”, — сказав Крамп.

На підставі судмедекспертизи сім’я Флойда хоче домогтися перекваліфікації звинувачення на вбивство першого ступеня.

Під вбивством першого ступеня розуміється вбивство, яке є навмисним, вчиненим зі злим умислом. Інших офіцерів, які були присутні при затриманні Флойда, також мають намір притягнути до відповідальності.