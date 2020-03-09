Слідом за падінням цін на нафту падають європейські фондові індекси.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, британський FTSE 100 впав до 8,8 %, загальноєвропейський Stoxx 600 – до 7 %.

Європейський нафтогазовий індекс .SXEP впав на 13 % після того, як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією через зниження офіційної ціни продажу і намічених планів по збільшенню видобутку нафти в наступному місяці.

Всі європейські підсектори виявилися в мінусі: майнери .SXEP, автовиробники .SXAP, банки .SX7P та страхові компанії .SXIP впали на 6-8 %.

Оборонні галузі, що вважаються більш безпечними в період економічної невизначеності, також зазнали невеликих втрат.

Індекс “блакитних фішок” Італії .FTMIB втратив 9 %, найвищий показник серед регіональних індексів. Уряд зобов’язався виділити близько 7,5 млрд євро (8,55 млрд доларів) на заходи “для надання допомоги економіці”, яка вже знаходиться на межі рецесії.