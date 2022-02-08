Австралійські вчені виявили, що лише 15% узбережжя всього світу у задовільному стані. На решту територій людина вплинула настільки, що її неможливо буде відновити.

Про це повідомляє The Conversation.

Згідно з оцінками дослідників, 74% всього населення планети проживає в межах 50 кілометрів від узбережжя. А це означає, що від людської діяльності страждають навіть ті території, які знаходяться під охороною.

Так, більша частина прибережних територій у 84% країн деградувала, а у світі цей показник досяг близько 48%. Серед тих об’єктів, що знаходяться під охороною постраждали близько 43%.

“Наші результати показують, що ми повинні діяти швидко і рішуче, якщо ми сподіваємося зберегти прибережні регіони, які залишаються недоторканими та відновити ті, які сильно деградували. Швидкість деградації цих регіонів становить величезну загрозу не лише прибережним видам, а й здоров’ю, безпеці та економічній безпеці незліченної кількості людей, які живуть або покладаються на прибережні регіони по всьому світу”, – зазначила учасниця дослідницької групи Брук Вільямс.

Лише на 15,5% узбережжя Землі люди мали лише незначний вплив. Більшість цих районів знаходяться в Канаді, Гренландії, Австралії, Індонезії, Папуа – Новій Гвінеї, Чилі, Бразилії та США.