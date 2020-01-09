Про це повідомила пресслужба ВСП.
Дисциплінарну справу стосовно Литвиненко було відкрито на підставі дисциплінарних скарг на дії судді під час здійснення правосуддя у справі № 355/771/19 за позовом до ТОВ “Авіакомпанія SkyUp” про захист прав споживачів, припинення дії, яка порушує право, та примусове виконання обов’язку в натурі, поданих адвокатом Толкачовим Д.І. в інтересах ТОВ “Авіакомпанія SkyUp” та народним депутатом України Геращенком А.Ю.
Зазначається, що Литвиненко при вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення позову здійснила втручання у діяльність SkyUp, що заборонено законом.
Також встановлено обставини, які свідчать, що суддя прийняла до провадження позовну заяву та розглянула заяву про забезпечення позову з порушенням правил територіальної юрисдикції.
Крім того, Литвиненко не врахувала специфіку правовідносин, що виникли між позивачем та відповідачем, та, як наслідок, залишила поза увагою положення спеціального законодавства у цій галузі, а саме Повітряного кодексу України.
“Вища рада правосуддя вирішила звільнити Литвиненко Олену Леонідівну з посади судді Баришівського районного суду Київської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України”, – наголосили в пресслужбі.
- У середу, 12 червня, стало відомо, що Баришівський суд Київської області ухвалив припинити дію ліцензії української авіакомпанії SkyUp. У рішенні зазначено, що позов проти компанії подав один з пасажирів. Причиною значилося “системне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки”. У SkyUp рішення Баришівського суду назвали незаконним і подали апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.
- Пізніше з’ясувалося, що позов подавала мешканка Баришівки Оксана Пасенко, однак сама жінка заявила, що ніколи не була клієнтом SkyUp. Вона написала заяву про відмову від позову.
- В історії з позовом до SkyUp Airlines виявили непрямий зв’язок з олігархом Ігорем Коломойським.
- Співвласник компанії SkyUp Airlines Олександр Альба заявив, що адвокат “позивача” у справі про ліцензії авіакомпанії SkyUp Євген Рівний навмисне затягує апеляційний процес за рішенням Баришівського райсуду Київської області.
- Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо судді Баришівського районного суду Олени Литвиненко, яка призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.