Про це повідомила пресслужба ВСП.

Дисциплінарну справу стосовно Литвиненко було відкрито на підставі дисциплінарних скарг на дії судді під час здійснення правосуддя у справі № 355/771/19 за позовом до ТОВ “Авіакомпанія SkyUp” про захист прав споживачів, припинення дії, яка порушує право, та примусове виконання обов’язку в натурі, поданих адвокатом Толкачовим Д.І. в інтересах ТОВ “Авіакомпанія SkyUp” та народним депутатом України Геращенком А.Ю.

Зазначається, що Литвиненко при вирішенні питання про наявність/відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення позову здійснила втручання у діяльність SkyUp, що заборонено законом.

Також встановлено обставини, які свідчать, що суддя прийняла до провадження позовну заяву та розглянула заяву про забезпечення позову з порушенням правил територіальної юрисдикції.

Крім того, Литвиненко не врахувала специфіку правовідносин, що виникли між позивачем та відповідачем, та, як наслідок, залишила поза увагою положення спеціального законодавства у цій галузі, а саме Повітряного кодексу України.

“Вища рада правосуддя вирішила звільнити Литвиненко Олену Леонідівну з посади судді Баришівського районного суду Київської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України”, – наголосили в пресслужбі.