У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що спалах бубонної чуми в Китаї не є небезпечним.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

За словами прессекретаря ВООЗ Маргарет Харріс, спалах бубонної чуми в Китаї не становить високого ризику.

“Ми спостерігаємо за спалахом в Китаї, ми уважно стежимо за тим, що відбувається в партнерстві з владою Китаю і Монголії. На цю мить ми не бачимо високого ризику, але ми спостерігаємо за цим, уважно стежимо”, – пояснила вона.

ДОВІДКА. Чума є інфекційним захворюванням, що передається людині від бліх тварин. Чума може проходити важко в легеневій, або септичній формі, при цьому летальність досягає від 30 до 100 відсотків. В середні віки чума була причиною декількох пандемій, під час яких в Європі померло близько 50 мільйонів осіб. Станом на сьогодні чума легко лікується за допомогою сучасної профілактики та антибіотиків.