Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації (КМДА).
Відповідне доручення дав мер столиці Віталій Кличко. Всього в Києві вісім інтернатних установ.
“Незважаючи на усі обмежувальні заходи, у Дарницькому будинку-інтернаті таки стався спалах коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено 81 випадок: 53 вихованки та 28 працівників. Зараз заклад зачинено на карантин. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція. У зв’язку з цим міський голова доручив перевірити інші інтернатні установи міста, яких всього в Києві вісім. Наразі підозр на захворювання в інших установах немає”, – відзначили в КМДА.
Перевірки в інтернатах розпочнуться завтра. Всі підопічні і персонал установ будуть протестовані на коронавірус.
У КМДА уточнили, що на сьогодні в інтернатних установах перебувають 2108 осіб:
• Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;
• Святошинський дитячий будинок інтернат – 86;
• Київський пансіонат ветеранів праці – 230;
• Київський психоневрологічний інтернат – 184;
• Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;
• Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;
• Київський геріатричний пансіонат – 197;
• Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.
- Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат коронавірусом інфіковані 81 особа – як вихованки, так і співробітники. Спочатку захворювання виявили у жінки-працівниці.
- Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм у Дарницькому будинку-інтернаті.