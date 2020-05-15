Через спалах коронавірусу COVID-19 у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві перевірять інші подібні установи на наявність вірусу у працівників і вихованців.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації (КМДА).

Відповідне доручення дав мер столиці Віталій Кличко. Всього в Києві вісім інтернатних установ.

“Незважаючи на усі обмежувальні заходи, у Дарницькому будинку-інтернаті таки стався спалах коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено 81 випадок: 53 вихованки та 28 працівників. Зараз заклад зачинено на карантин. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція. У зв’язку з цим міський голова доручив перевірити інші інтернатні установи міста, яких всього в Києві вісім. Наразі підозр на захворювання в інших установах немає”, – відзначили в КМДА.

Перевірки в інтернатах розпочнуться завтра. Всі підопічні і персонал установ будуть протестовані на коронавірус.

У КМДА уточнили, що на сьогодні в інтернатних установах перебувають 2108 осіб:

• Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;

• Святошинський дитячий будинок інтернат – 86;

• Київський пансіонат ветеранів праці – 230;

• Київський психоневрологічний інтернат – 184;

• Ново-Білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;

• Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;

• Київський геріатричний пансіонат – 197;

• Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.