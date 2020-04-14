Про це заявив заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі у відеозверненні.

“Проведення релігійних обрядів вдома та недотримання карантинних заходів стали основними причинами поширення коронавірусної інфекції на території Миколаївської області. На сьогодні в області зареєстровано 14 випадків захворювання, з них 9 були виявлені за останню добу. Всі хворі знаходяться в тісному колі спілкування за релігійною ознакою”, – сказав Трайтлі.

Аналогічні зараження сталися в Дніпрі та Києво-Печерській лаврі, підкреслив чиновник.

“Закликаю: прислухайтеся до порад влади та медиків. Релігійні масові заходи в умовах епідемії несуть реальну загрозу не тільки вашому життю, але і вашим близьким, оточенню, всім іншим громадянам нашої держави. Закликаю вас підтримати ініціативу президента України Великдень вдома”, – додав Трайтлі.

За даними ОДА, в області знову зупинено роботу всіх ринків через недотримання карантинних вимог.