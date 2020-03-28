Якщо темпи поширення коронавірусу COVID-19 у Нью-Йоркській агломерації не спадуть, спалах там може бути серйознішим, ніж у китайському місті Ухань чи в італійському регіоні Ломбардія.

Про це йдеться в дослідженні видання The New York Times.

Журналісти відзначають, що немає гарантій, що нинішні тенденції збережуться: можливо, соціальне дистанціювання сповільнить або зупинить COVID-19 у Нью-Йорку.

Однак на сьогодні, згідно з даними дослідження, в Нью-Йоркській агломерації темпи зростання випадків зараження вищі, ніж у регіонах Китаю та Італії (коли вони перебували на такому ж етапі поширення COVID-19).

Як наголошують журналісти, в інших містах США, зокрема, Детройті та Новому Орлеані, без профілактичних заходів спалах може швидко загостритися. Водночас у Сіетлі і Сан-Франциско, навпаки, є прогрес у зниженні темпів поширення коронавірусу.

Для порівняння журналісти склали графіки. Крива першого графіку показує приріст нових заражень за березень.

На другому графіку приріст показаний безвідносно до конкретного проміжку часу.

Журналісти пишуть, що наразі швидкість поширення коронавірусу в Нью-Йорку складає більше 30 % відсотків щодня, і спалах поки не йде на спад. Зараз в місті проживає 20 млн людей, а коронавірусом заразилися понад 43 тисячі.

Згідно складеної журналістами таблиці, в Ухані середній показник захворюваності становить 4,5 особи на тисячу населення, в Ломбардії – 3,5, а в Нью-Йорку – вже 2,15.

Показник смертності в Нью-Йорку становить 0,03 на тисячу населення проти 0,48 – у Ломбардії і 0,23 – в Ухані.

Журналісти наголошують, що всі порівняння “є ілюстративними, але не точними”, оскільки в різних країнах спалахи захворювання виникли і тривають протягом різного часу.