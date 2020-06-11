На тлі спалаху коронавірусу COVID-19 в Україні і зростаючої кількості випадків інфікування українцям не варто нехтувати масковим режимом і правилами гігієни, оскільки це питання безпеки.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам лікар, керівник напряму з медичного менеджменту у Lviv Business School Ігор Заставний.

Він наголосив, що в нових реаліях “нам треба навчитися жити з цим”.

“Ми не можемо перебувати в перманентному карантині й всі сидіти вдома рік чи два. Що означає навчитися з цим жити? Що в місцях скупчення людей варто й далі ходити в масці, й далі треба не забувати про гігієну“, – заявив Заставний.

Як приклад він навів ситуацію у Львівській області, де кількість заражень зростає, але люди все одно нехтують заходами захисту.

“Зараз на Львівщині фіксують різкий ріст захворюваності. Я щодня бачу у публічних місцях реально велику кількість людей без масок. Є й такі, які демонстративно знімають їх, коли заходять у приміщення… Не всі досі розуміють, що треба забезпечити безпеку собі й своїй сім’ї. Це вкрай важливо. Я бачу, як деякі заходять у супермаркет, спеціально знімають маску, ніяк не реагують на зауваження, поводяться вкрай агресивно”, – поінформував медик.

У разі виникнення нових спалахів Заставний вважає доцільною “секторальну ізоляцію”: наприклад, якщо зараження зафіксовані на певному підприємстві, то потрібно або ізолювати всіх його співробітників, або частину з них (якщо працівники розділені на групи).

“Зараз, коли цифри щодо захворюваності не падають, всім треба бути особливо пильними. Людина має й далі дотримуватися всіх правил протиепідеміологічної безпеки, які обговорюють з самого початку пандемії: носити маски, мити руки тощо. На рівні підприємства керівник або відповідальна особо мають забезпечити максимальний захист працівників – розділення на групи, щоб не інфікувалися всі інші. Бізнес має подбати про засоби захисту для працівників. Треба налагодити роботу підприємства так, щоб зменшити ризик інфікування. Приміром, ізолювати старших працівників, які входять у групу ризику”, – пояснив він .

Заставний уточнив, що коли спалах піде на спад, з’являться статистичні дані: зокрема, де саме людина заразилася вірусом. На основі цих даних можна буде проводити “секторальні превентивні заходи”.